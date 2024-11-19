https://ria.ru/20241119/peskov-1984629683.html
Песков рассказал о новой системе европейской безопасности
Песков рассказал о новой системе европейской безопасности - РИА Новости, 19.11.2024
Песков рассказал о новой системе европейской безопасности
Россия делает все необходимое для достижения своих целей и создания новой системы европейской безопасности, которая внесет вклад в надежность мировой... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:16
2024-11-19T15:16
2024-11-19T15:16
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индия
дмитрий песков
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия делает все необходимое для достижения своих целей и создания новой системы европейской безопасности, которая внесет вклад в надежность мировой безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы делаем все необходимое для достижения наших целей как можно скорее, ведем переговоры о системе европейской безопасности, таким образом внося вклад в глобальную систему безопасности и предсказуемости на международной арене", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241119/peskov-1984602295.html
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россия, индия, дмитрий песков, в мире
Россия, Индия, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о новой системе европейской безопасности
Песков: Россия делает все для создания новой системы европейской безопасности