https://ria.ru/20241119/peskov-1984602295.html
Песков прокомментировал возможность посредничества Маска по Украине
Песков прокомментировал возможность посредничества Маска по Украине - РИА Новости, 19.11.2024
Песков прокомментировал возможность посредничества Маска по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности посредничества Илона Маска по Украине, заявил, что он популярен в сфере технологий, но о его... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:15
2024-11-19T14:15
2024-11-19T14:15
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности посредничества Илона Маска по Украине, заявил, что он популярен в сфере технологий, но о его дипломатических усилиях пока неизвестно. "Он популярен в сфере технологий, но о его дипломатических усилиях, возможностях пока неизвестно", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241118/skandal-1984415213.html
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россия, украина, индия, дмитрий песков, илон маск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Индия, Дмитрий Песков, Илон Маск, В мире
Песков прокомментировал возможность посредничества Маска по Украине
Песков: о дипломатических возможностях Маска пока неизвестно