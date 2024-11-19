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Песков: для России недопустимо иметь у границ страну с элементами нацизма - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/peskov-1984600543.html
Песков: для России недопустимо иметь у границ страну с элементами нацизма
Песков: для России недопустимо иметь у границ страну с элементами нацизма - РИА Новости, 19.11.2024
Песков: для России недопустимо иметь у границ страну с элементами нацизма
Для РФ было недопустимо иметь у границ страну с растущими элементами нацистского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о причинах... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:08
2024-11-19T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
индия
дмитрий песков
нато
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Для РФ было недопустимо иметь у границ страну с растущими элементами нацистского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о причинах начала спецоперации. На встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" Песков отметил, что киевский режим поддерживал нацизм в своей собственной стране, в руководстве Украины были люди, разделяющие нацистскую идеологию. "И для России - страны, которая в следующем году будет отмечать 80-летие Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, это недопустимо", - сказал Песков. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241119/kreml-1984555843.html
https://ria.ru/20241119/svo-1984582067.html
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в мире, россия, украина, индия, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Индия, Дмитрий Песков, НАТО
Песков: для России недопустимо иметь у границ страну с элементами нацизма

Песков: для РФ недопустимо иметь у границ страну с растущими элементами нацизма

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Для РФ было недопустимо иметь у границ страну с растущими элементами нацистского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о причинах начала спецоперации.
На встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" Песков отметил, что киевский режим поддерживал нацизм в своей собственной стране, в руководстве Украины были люди, разделяющие нацистскую идеологию.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Вчера, 11:41
"И для России - страны, которая в следующем году будет отмечать 80-летие Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, это недопустимо", - сказал Песков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаИндияДмитрий ПесковНАТО
 
 
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