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В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Индию - РИА Новости, 19.11.2024
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13:25 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/peskov-1984589118.html
В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Индию
В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Индию - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Индию
Точных дат предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию нет, но Россия ждёт с нетерпением этих контактов, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:25
2024-11-19T13:25
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индия
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Точных дат предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию нет, но Россия ждёт с нетерпением этих контактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik. "Что ж, я надеюсь, что скоро, очень скоро мы определим точные даты его (Владимира Путина - ред.) визита. Но вы знаете, что наши лидеры обмениваются визитами. Итак, конечно, после двух визитов премьер-министра Моди в Россию, теперь ожидается визит президента Путина в Индию. Так что мы с нетерпением ждем этого. Мы начнем очень тщательно готовиться к этому визиту. Мы придаем этому моменту очень большое значение. Прямо сейчас у меня нет никаких конкретных дат", - сказал Песков.
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россия, индия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Индию

Песков: точных дат предстоящего визита Путина в Индию нет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Точных дат предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию нет, но Россия ждёт с нетерпением этих контактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
"Что ж, я надеюсь, что скоро, очень скоро мы определим точные даты его (Владимира Путина - ред.) визита. Но вы знаете, что наши лидеры обмениваются визитами. Итак, конечно, после двух визитов премьер-министра Моди в Россию, теперь ожидается визит президента Путина в Индию. Так что мы с нетерпением ждем этого. Мы начнем очень тщательно готовиться к этому визиту. Мы придаем этому моменту очень большое значение. Прямо сейчас у меня нет никаких конкретных дат", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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