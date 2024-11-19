https://ria.ru/20241119/peskov-1984589118.html

В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Индию

В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Индию - РИА Новости, 19.11.2024

В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Индию

Точных дат предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию нет, но Россия ждёт с нетерпением этих контактов, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:25

2024-11-19T13:25

2024-11-19T13:25

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Точных дат предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию нет, но Россия ждёт с нетерпением этих контактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik. "Что ж, я надеюсь, что скоро, очень скоро мы определим точные даты его (Владимира Путина - ред.) визита. Но вы знаете, что наши лидеры обмениваются визитами. Итак, конечно, после двух визитов премьер-министра Моди в Россию, теперь ожидается визит президента Путина в Индию. Так что мы с нетерпением ждем этого. Мы начнем очень тщательно готовиться к этому визиту. Мы придаем этому моменту очень большое значение. Прямо сейчас у меня нет никаких конкретных дат", - сказал Песков.

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