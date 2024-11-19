https://ria.ru/20241119/peskov-1984577634.html

Песков объяснил внесение изменений в ядерную доктрину

Песков объяснил внесение изменений в ядерную доктрину - РИА Новости, 19.11.2024

Песков объяснил внесение изменений в ядерную доктрину

Изменения в ядерную доктрину были внесены для того, чтобы адаптировать ее к реалиям сегодняшнего дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:48

2024-11-19T12:48

2024-11-19T13:12

безопасность

россия

дмитрий песков

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Изменения в ядерную доктрину были внесены для того, чтобы адаптировать ее к реалиям сегодняшнего дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik."Это было необходимо, чтобы адаптировать ее (доктрину - ред.), обеспечить адаптацию нашего видения применения ядерного оружия к реалиям сегодняшнего дня", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241119/vrag-1984575220.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, дмитрий песков