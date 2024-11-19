https://ria.ru/20241119/peskov-1984577634.html
Песков объяснил внесение изменений в ядерную доктрину
Песков объяснил внесение изменений в ядерную доктрину - РИА Новости, 19.11.2024
Песков объяснил внесение изменений в ядерную доктрину
Изменения в ядерную доктрину были внесены для того, чтобы адаптировать ее к реалиям сегодняшнего дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:48
2024-11-19T12:48
2024-11-19T13:12
безопасность
россия
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Изменения в ядерную доктрину были внесены для того, чтобы адаптировать ее к реалиям сегодняшнего дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik."Это было необходимо, чтобы адаптировать ее (доктрину - ред.), обеспечить адаптацию нашего видения применения ядерного оружия к реалиям сегодняшнего дня", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241119/vrag-1984575220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
Песков объяснил внесение изменений в ядерную доктрину
Песков: изменения в ядерную доктрину адаптируют ее к сегодняшним реалиям