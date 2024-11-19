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Песков объяснил, почему СВО продолжается - РИА Новости, 19.11.2024
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12:47 19.11.2024 (обновлено: 13:09 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/peskov-1984576165.html
Песков объяснил, почему СВО продолжается
Песков объяснил, почему СВО продолжается - РИА Новости, 19.11.2024
Песков объяснил, почему СВО продолжается
Россия продолжает СВО по причине того, что Киев отрицает любую возможность мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:47
2024-11-19T13:09
россия
киев
в мире
индия
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия продолжает СВО по причине того, что Киев отрицает любую возможность мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".По его словам, для России было бы предпочтительно достичь целей специальной военной операции в результате мирных дипломатических переговоров."Но вы знаете, что киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией. И был специальный президентский указ президента Зеленского, запрещающий любые президентские указы, любые переговоры с россиянами. Разве это не проблема? Да, это проблема. Так вот почему мы продолжаем военную операцию, потому что сейчас отрицается возможность мирных переговоров. Как со стороны Киева, так и со стороны их, скажем, правителей в Вашингтоне", - сказал Песков.Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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россия, киев, в мире, индия, дмитрий песков
Россия, Киев, В мире, Индия, Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему СВО продолжается

Песков: Россия продолжает СВО, потому что Киев отрицает возможность переговоров

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия продолжает СВО по причине того, что Киев отрицает любую возможность мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
По его словам, для России было бы предпочтительно достичь целей специальной военной операции в результате мирных дипломатических переговоров.
"Но вы знаете, что киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией. И был специальный президентский указ президента Зеленского, запрещающий любые президентские указы, любые переговоры с россиянами. Разве это не проблема? Да, это проблема. Так вот почему мы продолжаем военную операцию, потому что сейчас отрицается возможность мирных переговоров. Как со стороны Киева, так и со стороны их, скажем, правителей в Вашингтоне", - сказал Песков.
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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РоссияКиевВ миреИндияДмитрий Песков
 
 
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