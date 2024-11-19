https://ria.ru/20241119/peskov-1984572564.html

Трампу оставили неудобное наследие, заявил Песков

Трампу оставили неудобное наследие, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024

Трампу оставили неудобное наследие, заявил Песков

Администрация президента США Джо Байдена оставляет неудобное наследие новой администрации Дональда Трампа, продолжает ориентироваться на продолжение войны на... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:31

2024-11-19T12:31

2024-11-19T12:31

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россия

джо байден

дмитрий песков

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена оставляет неудобное наследие новой администрации Дональда Трампа, продолжает ориентироваться на продолжение войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, администрация Байдена, который должен покинуть Белый дом, хочет оставить неудобное наследие администрации Трампа", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Он добавил, что команда Байдена будет сохранять этот настрой до конца своей работы, потому что выступает "за войну, а не за мир". Песков отметил, что Трамп перед своей победой на выборах президента США говорил "о мире, не говорил о войне". "Люди Байдена готовы сделать все, чтобы убедиться, что война продолжится", - заключил Песков. Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982341892.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982278481.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, россия, джо байден, дмитрий песков, дональд трамп