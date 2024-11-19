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Трампу оставили неудобное наследие, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
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12:31 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/peskov-1984572564.html
Трампу оставили неудобное наследие, заявил Песков
Трампу оставили неудобное наследие, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Трампу оставили неудобное наследие, заявил Песков
Администрация президента США Джо Байдена оставляет неудобное наследие новой администрации Дональда Трампа, продолжает ориентироваться на продолжение войны на... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:31
2024-11-19T12:31
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена оставляет неудобное наследие новой администрации Дональда Трампа, продолжает ориентироваться на продолжение войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, администрация Байдена, который должен покинуть Белый дом, хочет оставить неудобное наследие администрации Трампа", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Он добавил, что команда Байдена будет сохранять этот настрой до конца своей работы, потому что выступает "за войну, а не за мир". Песков отметил, что Трамп перед своей победой на выборах президента США говорил "о мире, не говорил о войне". "Люди Байдена готовы сделать все, чтобы убедиться, что война продолжится", - заключил Песков. Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982341892.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Трампу оставили неудобное наследие, заявил Песков

Песков: администрация Байдена оставит неудобное наследие администрации Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена оставляет неудобное наследие новой администрации Дональда Трампа, продолжает ориентироваться на продолжение войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, администрация Байдена, который должен покинуть Белый дом, хочет оставить неудобное наследие администрации Трампа", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
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Он добавил, что команда Байдена будет сохранять этот настрой до конца своей работы, потому что выступает "за войну, а не за мир".
Песков отметил, что Трамп перед своей победой на выборах президента США говорил "о мире, не говорил о войне".
"Люди Байдена готовы сделать все, чтобы убедиться, что война продолжится", - заключил Песков.
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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В миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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