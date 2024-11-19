https://ria.ru/20241119/peskov-1984571117.html

Песков назвал основу мирного диалога с США

Песков назвал основу мирного диалога с США - РИА Новости, 19.11.2024

Песков назвал основу мирного диалога с США

Если победивший на выборах президента США Дональд Трамп покажет готовность прислушаться к озабоченностям РФ и понять причины начала СВО, это может создать... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:24

2024-11-19T12:24

2024-11-19T12:38

сша

россия

дмитрий песков

индия

дональд трамп

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Если победивший на выборах президента США Дональд Трамп покажет готовность прислушаться к озабоченностям РФ и понять причины начала СВО, это может создать основу для мирного диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" Песков отметил, что Трамп перед выборами говорил о мире, а не о войне."Если он попробует способствовать достижению мира, если он покажет готовность прислушаться к нашим озабоченностям, понять причины, почему Россия так действует, тогда может быть создана основа для достижения мира", - сказал Песков.Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241112/tramp-1983210351.html

сша

россия

индия

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сша, россия, дмитрий песков, индия, дональд трамп