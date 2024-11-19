https://ria.ru/20241119/peskov-1984559105.html

Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков

Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024

Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков

Обновленная основа государственной политики России в области ядерного сдерживания опубликована своевременно, поручения были даны заблаговременно, заявил... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:47

2024-11-19T11:47

2024-11-19T11:47

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обновленная основа государственной политики России в области ядерного сдерживания опубликована своевременно, поручения были даны заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Соответствующие поручения президента были даны заблаговременно. Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений. Обновленные основы опубликованы своевременно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240925/putin-1974704626.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков