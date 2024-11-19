https://ria.ru/20241119/peskov-1984559105.html
Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков
Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков
Обновленная основа государственной политики России в области ядерного сдерживания опубликована своевременно, поручения были даны заблаговременно, заявил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:47
2024-11-19T11:47
2024-11-19T11:47
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обновленная основа государственной политики России в области ядерного сдерживания опубликована своевременно, поручения были даны заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Соответствующие поручения президента были даны заблаговременно. Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений. Обновленные основы опубликованы своевременно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240925/putin-1974704626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков
Песков: обновления в области ядерного сдерживания опубликованы своевременно