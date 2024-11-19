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Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
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11:47 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/peskov-1984559105.html
Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков
Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков
Обновленная основа государственной политики России в области ядерного сдерживания опубликована своевременно, поручения были даны заблаговременно, заявил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:47
2024-11-19T11:47
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обновленная основа государственной политики России в области ядерного сдерживания опубликована своевременно, поручения были даны заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Соответствующие поручения президента были даны заблаговременно. Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений. Обновленные основы опубликованы своевременно", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Обновленная ядерная доктрина доведена своевременно, заявил Песков

Песков: обновления в области ядерного сдерживания опубликованы своевременно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обновленная основа государственной политики России в области ядерного сдерживания опубликована своевременно, поручения были даны заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Соответствующие поручения президента были даны заблаговременно. Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений. Обновленные основы опубликованы своевременно", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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25 сентября, 19:56
 
ПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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