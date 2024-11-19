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США не воюют с Россией, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 19.11.2024
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22:48 19.11.2024 (обновлено: 22:57 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/pentagon-1984717067.html
США не воюют с Россией, заявили в Пентагоне
США не воюют с Россией, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 19.11.2024
США не воюют с Россией, заявили в Пентагоне
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о переменах в политике РФ по ядерному оружию заявила, что США не воюют с Россией. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T22:48
2024-11-19T22:57
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украина
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джо байден
жозеп боррель
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о переменах в политике РФ по ядерному оружию заявила, что США не воюют с Россией."Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказала Сингх на брифинге.При этом Сингх заявила, что Россия якобы ответственна за эскалацию ситуации вокруг Украины.Во вторник был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html
https://ria.ru/20241119/ssha-1984664139.html
https://ria.ru/20241119/bloomberg-1984661276.html
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сша, россия, украина, владимир путин, джо байден, жозеп боррель, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, евросоюз, в мире
США, Россия, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Евросоюз, В мире
США не воюют с Россией, заявили в Пентагоне

В Пентагоне заявили, что США не воюют с Россией по ядерному оружию

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о переменах в политике РФ по ядерному оружию заявила, что США не воюют с Россией.
"Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказала Сингх на брифинге.
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Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной России
Вчера, 20:24
При этом Сингх заявила, что Россия якобы ответственна за эскалацию ситуации вокруг Украины.
Во вторник был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ.
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США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России, сообщили СМИ
Вчера, 17:23
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
На Западе назвали неожиданное последствие изменения ядерной доктрины России
Вчера, 17:09
 
СШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДжо БайденЖозеп БоррельВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАЕвросоюзВ мире
 
 
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