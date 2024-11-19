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Пентагон не смог подтвердить якобы участие военных КНДР в боевых действиях - РИА Новости, 19.11.2024
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04:30 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/pentagon-1984500948.html
Пентагон не смог подтвердить якобы участие военных КНДР в боевых действиях
Пентагон не смог подтвердить якобы участие военных КНДР в боевых действиях - РИА Новости, 19.11.2024
Пентагон не смог подтвердить якобы участие военных КНДР в боевых действиях
Пентагон не может подтвердить якобы участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области, заявила заместитель официального представителя Пентагона... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:30
2024-11-19T04:30
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Пентагон не может подтвердить якобы участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. "Что касается боевых действий, мы знаем, что они, как сообщалось, начали участвовать в боевых действиях. Мы не подтвердили это независимо, но, с учетом сказанного, они движутся в Курск по какой-то причине. Знаете ли, у нас есть все основания ожидать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент", — сказала Сингх журналистам. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель утверждал, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области. При этом в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях". В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Незадолго до этого Байден даже разрешил ВСУ ударить по военным КНДР, если те окажутся на Украине. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, заявил, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации.
https://ria.ru/20241022/kndr-1979255971.html
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в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, дмитрий песков, пентагон
В мире, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Пентагон
Пентагон не смог подтвердить якобы участие военных КНДР в боевых действиях

В Пентагоне не смогли дать подтверждение слухам о военных КНДР в Курской области

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Пентагон не может подтвердить якобы участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
"Что касается боевых действий, мы знаем, что они, как сообщалось, начали участвовать в боевых действиях. Мы не подтвердили это независимо, но, с учетом сказанного, они движутся в Курск по какой-то причине. Знаете ли, у нас есть все основания ожидать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент", — сказала Сингх журналистам.
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Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель утверждал, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области.
При этом в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях".
В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Незадолго до этого Байден даже разрешил ВСУ ударить по военным КНДР, если те окажутся на Украине. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, заявил, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации.
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