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У экс-адвоката Пашаева нашли долги на сумму более чем 707 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2024
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07:19 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/pashaev-1984511499.html
У экс-адвоката Пашаева нашли долги на сумму более чем 707 тысяч рублей
У экс-адвоката Пашаева нашли долги на сумму более чем 707 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2024
У экс-адвоката Пашаева нашли долги на сумму более чем 707 тысяч рублей
Юридическая компания, учредителем которой является обвиняемый в мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев, задолжала более 25,2 тысячи рублей, а у него самого не... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:19
2024-11-19T07:19
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
михаил ефремов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Юридическая компания, учредителем которой является обвиняемый в мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев, задолжала более 25,2 тысячи рублей, а у него самого не оплачены налоги более чем на 707 тысяч рублей, выяснило РИА Новости. В сентябре сообщалось, что Пашаев задолжал более 39 миллионов 198 тысяч рублей, из которых свыше 36,5 миллиона рублей - основой долг, более 2,5 миллиона - исполнительский сбор. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, учредителем компании, основным видом деятельности которой является "деятельность в области права", значится Пашаев. При этом 18 ноября счета компании попали под блокировку за неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности. А размер отрицательного сальдо составил 25 286 рублей. Кроме того, согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, Пашаев задолжал по налогам 707 258 рублей. Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20241002/pashaev-1975940021.html
https://ria.ru/20241004/pashaev-1976367070.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, михаил ефремов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Михаил Ефремов, Следственный комитет России (СК РФ)
У экс-адвоката Пашаева нашли долги на сумму более чем 707 тысяч рублей

"БИР-Аналитик": у Пашаева не оплачены налоги более чем на 707 тысяч рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭльман Пашаев
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Юридическая компания, учредителем которой является обвиняемый в мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев, задолжала более 25,2 тысячи рублей, а у него самого не оплачены налоги более чем на 707 тысяч рублей, выяснило РИА Новости.
В сентябре сообщалось, что Пашаев задолжал более 39 миллионов 198 тысяч рублей, из которых свыше 36,5 миллиона рублей - основой долг, более 2,5 миллиона - исполнительский сбор.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Суд признал законным арест экс-адвоката Пашаева
2 октября, 14:02
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, учредителем компании, основным видом деятельности которой является "деятельность в области права", значится Пашаев. При этом 18 ноября счета компании попали под блокировку за неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности. А размер отрицательного сальдо составил 25 286 рублей.
Кроме того, согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, Пашаев задолжал по налогам 707 258 рублей.
Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Пашаев пытался вернуть статус адвоката
4 октября, 13:48
 
ПроисшествияРоссияМоскваЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяМихаил ЕфремовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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