https://ria.ru/20241119/partnerstvo-1984675638.html

Вологодчина и Китай расширят партнерство в сферах науки и образования

Вологодчина и Китай расширят партнерство в сферах науки и образования - РИА Новости, 19.11.2024

Вологодчина и Китай расширят партнерство в сферах науки и образования

Вологодская область готова расширить границы российско-китайской дружбы в науке и образовании, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:58

2024-11-19T17:58

2024-11-19T17:58

вологодская область

пекин

китай

георгий филимонов

российская академия наук

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вологодская область готова расширить границы российско-китайской дружбы в науке и образовании, сообщает пресс-служба главы региона. На пленарном заседании форума "Дни Вологодской области в Китае" в Пекине рассказали о развитии сферы науки и образования в регионе. "Вологодчина готова расширять границы российско-китайской дружбы в науке и образовании. Перспективы взаимодействия: взаимные стажировки и совместные исследования, программы обучения для студентов из Китая, включая изучение русского языка, а также сетевые программы и двойные дипломы с университетами Пекина, Шанхая и Сианя", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Ключевой инициативой в этой сфере является создание "Общества российской-китайской дружбы" на базе Череповецкого государственного университета. По словам Филимонова, его открытие планируется с участием гостей из Китайской Народной Республики. "К сотрудничеству готовы крупные вузы: Череповецкий и Вологодский государственные университеты, Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина. Научный центр РАН, работающий в регионе, сотрудничает с Академией общественных наук провинции Цзянси с 2011 года", – отметил губернатор региона. Также в рамках пленарного заседания форума "Дни Вологодской области в Китае" в Пекине представили экономический и инвестиционный потенциал региона. "Вологодская область – регион возможностей для бизнеса, туризма и промышленного роста. Регион является первым в Европе по производству форсфорных удобрений, а каждый четвертый деревянный дом в стране – с вологодских заводов", – сказал Филимонов. Губернатор сообщил и о годовом объеме промышленного производства: он составляет более 15 миллиардов долларов. По его словам, каждая шестая тонна российского металлопроката и каждый пятый подшипник в России произведены здесь, на Вологодчине. Кроме того, Филимонов рассказал об инвестиционных площадках региона. "В Соколе и Шексне уже работают промышленные парки. В перспективе – запуск зон "Вологодская" и "Ясная поляна" для развития машиностроения, деревообработки и металлообработки", – заключил губернатор.

https://ria.ru/20241119/vzaimodeystviyu-1984674106.html

https://ria.ru/20241113/vologodchina-1983574978.html

пекин

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пекин, китай, георгий филимонов, российская академия наук