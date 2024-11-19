https://ria.ru/20241119/partnerstvo-1984675638.html
Вологодчина и Китай расширят партнерство в сферах науки и образования
Вологодчина и Китай расширят партнерство в сферах науки и образования - РИА Новости, 19.11.2024
Вологодчина и Китай расширят партнерство в сферах науки и образования
Вологодская область готова расширить границы российско-китайской дружбы в науке и образовании, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:58
2024-11-19T17:58
2024-11-19T17:58
вологодская область
пекин
китай
георгий филимонов
российская академия наук
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вологодская область готова расширить границы российско-китайской дружбы в науке и образовании, сообщает пресс-служба главы региона. На пленарном заседании форума "Дни Вологодской области в Китае" в Пекине рассказали о развитии сферы науки и образования в регионе. "Вологодчина готова расширять границы российско-китайской дружбы в науке и образовании. Перспективы взаимодействия: взаимные стажировки и совместные исследования, программы обучения для студентов из Китая, включая изучение русского языка, а также сетевые программы и двойные дипломы с университетами Пекина, Шанхая и Сианя", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Ключевой инициативой в этой сфере является создание "Общества российской-китайской дружбы" на базе Череповецкого государственного университета. По словам Филимонова, его открытие планируется с участием гостей из Китайской Народной Республики. "К сотрудничеству готовы крупные вузы: Череповецкий и Вологодский государственные университеты, Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина. Научный центр РАН, работающий в регионе, сотрудничает с Академией общественных наук провинции Цзянси с 2011 года", – отметил губернатор региона. Также в рамках пленарного заседания форума "Дни Вологодской области в Китае" в Пекине представили экономический и инвестиционный потенциал региона. "Вологодская область – регион возможностей для бизнеса, туризма и промышленного роста. Регион является первым в Европе по производству форсфорных удобрений, а каждый четвертый деревянный дом в стране – с вологодских заводов", – сказал Филимонов. Губернатор сообщил и о годовом объеме промышленного производства: он составляет более 15 миллиардов долларов. По его словам, каждая шестая тонна российского металлопроката и каждый пятый подшипник в России произведены здесь, на Вологодчине. Кроме того, Филимонов рассказал об инвестиционных площадках региона. "В Соколе и Шексне уже работают промышленные парки. В перспективе – запуск зон "Вологодская" и "Ясная поляна" для развития машиностроения, деревообработки и металлообработки", – заключил губернатор.
https://ria.ru/20241119/vzaimodeystviyu-1984674106.html
https://ria.ru/20241113/vologodchina-1983574978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, китай, георгий филимонов, российская академия наук
Вологодская область, Пекин, Китай, Георгий Филимонов, Российская академия наук
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вологодская область готова расширить границы российско-китайской дружбы в науке и образовании, сообщает пресс-служба главы региона.
На пленарном заседании форума "Дни Вологодской области в Китае" в Пекине
рассказали о развитии сферы науки и образования в регионе.
"Вологодчина готова расширять границы российско-китайской дружбы в науке и образовании. Перспективы взаимодействия: взаимные стажировки и совместные исследования, программы обучения для студентов из Китая, включая изучение русского языка, а также сетевые программы и двойные дипломы с университетами Пекина, Шанхая
и Сианя", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
, его слова приводит пресс-служба.
Ключевой инициативой в этой сфере является создание "Общества российской-китайской дружбы" на базе Череповецкого государственного университета.
По словам Филимонова, его открытие планируется с участием гостей из Китайской Народной Республики.
"К сотрудничеству готовы крупные вузы: Череповецкий и Вологодский государственные университеты, Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина. Научный центр РАН
, работающий в регионе, сотрудничает с Академией общественных наук провинции Цзянси
с 2011 года", – отметил губернатор региона.
Также в рамках пленарного заседания форума "Дни Вологодской области в Китае" в Пекине представили экономический и инвестиционный потенциал региона.
"Вологодская область – регион возможностей для бизнеса, туризма и промышленного роста. Регион является первым в Европе
по производству форсфорных удобрений, а каждый четвертый деревянный дом в стране – с вологодских заводов", – сказал Филимонов.
Губернатор сообщил и о годовом объеме промышленного производства: он составляет более 15 миллиардов долларов. По его словам, каждая шестая тонна российского металлопроката и каждый пятый подшипник в России
произведены здесь, на Вологодчине.
Кроме того, Филимонов рассказал об инвестиционных площадках региона.
"В Соколе и Шексне уже работают промышленные парки. В перспективе – запуск зон "Вологодская" и "Ясная поляна" для развития машиностроения, деревообработки и металлообработки", – заключил губернатор.