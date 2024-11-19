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В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними
В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними - РИА Новости, 19.11.2024
В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними
Сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для организаторов... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:30
2024-11-19T19:30
2024-11-19T19:30
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для организаторов азартных игр за заключение пари с несовершеннолетними, документ доступен в думской электронной базе. "Настоящим проектом федерального закона… предусматривается дополнение статьи 14.1.1 КоАП РФ частью 4.1, устанавливающей административную ответственность за заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Сумму штрафа предлагается установить в размере от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Такой же штраф предлагается установить за заключение пари с недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве.
https://ria.ru/20240725/zakonotvorchestvo-1962008368.html
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общество, россия, андрей кутепов, александр трембицкий, госдума рф
Общество, Россия, Андрей Кутепов, Александр Трембицкий, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за заключение пари с несовершеннолетними