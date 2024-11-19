https://ria.ru/20241119/pari-1984697469.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними

В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними - РИА Новости, 19.11.2024

В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними

Сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для организаторов... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:30

2024-11-19T19:30

2024-11-19T19:30

общество

россия

андрей кутепов

александр трембицкий

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149761/21/1497612168_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_27b17c1fe88a3ca01016014e07e3195e.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для организаторов азартных игр за заключение пари с несовершеннолетними, документ доступен в думской электронной базе. "Настоящим проектом федерального закона… предусматривается дополнение статьи 14.1.1 КоАП РФ частью 4.1, устанавливающей административную ответственность за заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Сумму штрафа предлагается установить в размере от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Такой же штраф предлагается установить за заключение пари с недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве.

https://ria.ru/20240725/zakonotvorchestvo-1962008368.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, андрей кутепов, александр трембицкий, госдума рф