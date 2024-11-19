Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/pari-1984697469.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними
В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними - РИА Новости, 19.11.2024
В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними
Сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для организаторов... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:30
2024-11-19T19:30
общество
россия
андрей кутепов
александр трембицкий
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149761/21/1497612168_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_27b17c1fe88a3ca01016014e07e3195e.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для организаторов азартных игр за заключение пари с несовершеннолетними, документ доступен в думской электронной базе. "Настоящим проектом федерального закона… предусматривается дополнение статьи 14.1.1 КоАП РФ частью 4.1, устанавливающей административную ответственность за заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Сумму штрафа предлагается установить в размере от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Такой же штраф предлагается установить за заключение пари с недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве.
https://ria.ru/20240725/zakonotvorchestvo-1962008368.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149761/21/1497612168_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fcf2f04f7b50e16ea82c8e7768f950d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, андрей кутепов, александр трембицкий, госдума рф
Общество, Россия, Андрей Кутепов, Александр Трембицкий, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о штрафах за пари с несовершеннолетними

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за заключение пари с несовершеннолетними

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАзартные игры
Азартные игры - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Азартные игры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для организаторов азартных игр за заключение пари с несовершеннолетними, документ доступен в думской электронной базе.
"Настоящим проектом федерального закона… предусматривается дополнение статьи 14.1.1 КоАП РФ частью 4.1, устанавливающей административную ответственность за заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Сумму штрафа предлагается установить в размере от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц.
Такой же штраф предлагается установить за заключение пари с недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве.
Казино - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Госдуму внесли проект о самоограничении на участие в азартных играх
25 июля, 17:50
 
ОбществоРоссияАндрей КутеповАлександр ТрембицкийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала