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Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу - РИА Новости, 19.11.2024
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03:50 19.11.2024 (обновлено: 03:51 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/paragvay-1984499256.html
Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу
Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу - РИА Новости, 19.11.2024
Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу
Президент Парагвая Сантьяго Пенья, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу с жалобой на болью в груди, сообщила парагвайская газета Última Hora. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:50
2024-11-19T03:51
в мире
парагвай
саммит g20
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Президент Парагвая Сантьяго Пенья, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу с жалобой на болью в груди, сообщила парагвайская газета Última Hora. "Президент Сантьяго Пенья покинул саммит G20 на скорой помощи... Он почувствовал боль в районе сердца", - отмечает СМИ.Бригада врачей сделала президенту электрокардиограмму в здании, где проходил саммит, и обнаружила аномалию. Поэтому было принято решение отправить главу государства в больницу.
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в мире, парагвай, саммит g20
В мире, Парагвай, Саммит G20
Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу

Газета Última Hora: Президент Парагвая Сантьяго Пенья доставлен в больницу

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкCаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро
Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Президент Парагвая Сантьяго Пенья, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу с жалобой на болью в груди, сообщила парагвайская газета Última Hora.
"Президент Сантьяго Пенья покинул саммит G20 на скорой помощи... Он почувствовал боль в районе сердца", - отмечает СМИ.
Бригада врачей сделала президенту электрокардиограмму в здании, где проходил саммит, и обнаружила аномалию. Поэтому было принято решение отправить главу государства в больницу.
 
В миреПарагвайСаммит G20
 
 
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