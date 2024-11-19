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Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу
Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу - РИА Новости, 19.11.2024
Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу
Президент Парагвая Сантьяго Пенья, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу с жалобой на болью в груди, сообщила парагвайская газета Última Hora. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:50
2024-11-19T03:50
2024-11-19T03:51
в мире
парагвай
саммит g20
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Президент Парагвая Сантьяго Пенья, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу с жалобой на болью в груди, сообщила парагвайская газета Última Hora. "Президент Сантьяго Пенья покинул саммит G20 на скорой помощи... Он почувствовал боль в районе сердца", - отмечает СМИ.Бригада врачей сделала президенту электрокардиограмму в здании, где проходил саммит, и обнаружила аномалию. Поэтому было принято решение отправить главу государства в больницу.
парагвай
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в мире, парагвай, саммит g20
В мире, Парагвай, Саммит G20
Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу
Газета Última Hora: Президент Парагвая Сантьяго Пенья доставлен в больницу
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Президент Парагвая Сантьяго Пенья, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу с жалобой на болью в груди, сообщила парагвайская газета Última Hora.
"Президент Сантьяго Пенья покинул саммит G20 на скорой помощи... Он почувствовал боль в районе сердца", - отмечает СМИ.
Бригада врачей сделала президенту электрокардиограмму в здании, где проходил саммит, и обнаружила аномалию. Поэтому было принято решение отправить главу государства в больницу.