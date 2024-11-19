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Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу

Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу - РИА Новости, 19.11.2024

Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу

Президент Парагвая Сантьяго Пенья, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу с жалобой на болью в груди, сообщила парагвайская газета Última Hora. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T03:50

2024-11-19T03:50

2024-11-19T03:51

в мире

парагвай

саммит g20

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Президент Парагвая Сантьяго Пенья, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу с жалобой на болью в груди, сообщила парагвайская газета Última Hora. "Президент Сантьяго Пенья покинул саммит G20 на скорой помощи... Он почувствовал боль в районе сердца", - отмечает СМИ.Бригада врачей сделала президенту электрокардиограмму в здании, где проходил саммит, и обнаружила аномалию. Поэтому было принято решение отправить главу государства в больницу.

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в мире, парагвай, саммит g20