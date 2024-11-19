https://ria.ru/20241119/ozkho-1984680985.html
МИД прокомментировал доклад ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО
МИД прокомментировал доклад ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2024
МИД прокомментировал доклад ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО
Доклад, подготовленный в Организации по запрещению химического оружия насчет якобы применения в зоне СВО слезоточивого газа, неоднозначен, данные об... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:14
2024-11-19T18:14
2024-11-19T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Доклад, подготовленный в Организации по запрещению химического оружия насчет якобы применения в зоне СВО слезоточивого газа, неоднозначен, данные об обстоятельствах получения "доказательств", заготовленных киевским режимом, отсутствуют, сообщили в МИД РФ. Организация по запрещению химического оружия ранее заявила, что отчет о визите ее технической миссии на Украину якобы подтвердил обнаружение токсичного вещества CS, слезоточивого газа. Как утверждалось, эксперты техмиссии исследовали корпус гранаты и два образца почвы. После тщательного анализа две назначенные ОЗХО лаборатории подтвердили, что собранные образцы содержали следы слезоточивого газа. "Российские эксперты радиационной, химической и биологической защиты самым внимательным образом ознакомятся с обнародованным Техническим секретариатом ОЗХО весьма неоднозначным докладом", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Также отмечается, что в докладе полностью отсутствуют данные о том, где, когда и в каких обстоятельствах эксперты ОЗХО получили "заблаговременно заготовленные в провокационных целях украинской стороной неоднозначные "вещественные доказательства" и материалы якобы применения, по версии киевского режима, российскими военными химических средств борьбы с беспорядками". "Российская Федерация будет продолжать самым тщательным образом отслеживать все эпизоды применения вооруженными формированиями киевского режима токсичных химикатов и ХСББ, надлежащим образом информировать об этом Технический секретариат ОЗХО и государства-участников Конвенции (о запрещении химоружия - ред.)", - подчеркнули в МИД.
https://ria.ru/20241014/ozkho-1978034375.html
https://ria.ru/20241010/ozkho-1977441896.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, организация по запрещению химического оружия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Организация по запрещению химического оружия
МИД прокомментировал доклад ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО
МИД назвал доклад ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО неоднозначным
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Доклад, подготовленный в Организации по запрещению химического оружия насчет якобы применения в зоне СВО слезоточивого газа, неоднозначен, данные об обстоятельствах получения "доказательств", заготовленных киевским режимом, отсутствуют, сообщили в МИД РФ.
Организация по запрещению химического оружия ранее заявила, что отчет о визите ее технической миссии на Украину
якобы подтвердил обнаружение токсичного вещества CS, слезоточивого газа. Как утверждалось, эксперты техмиссии исследовали корпус гранаты и два образца почвы. После тщательного анализа две назначенные ОЗХО лаборатории подтвердили, что собранные образцы содержали следы слезоточивого газа.
"Российские эксперты радиационной, химической и биологической защиты самым внимательным образом ознакомятся с обнародованным Техническим секретариатом ОЗХО весьма неоднозначным докладом", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Также отмечается, что в докладе полностью отсутствуют данные о том, где, когда и в каких обстоятельствах эксперты ОЗХО получили "заблаговременно заготовленные в провокационных целях украинской стороной неоднозначные "вещественные доказательства" и материалы якобы применения, по версии киевского режима, российскими военными химических средств борьбы с беспорядками".
"Российская Федерация будет продолжать самым тщательным образом отслеживать все эпизоды применения вооруженными формированиями киевского режима токсичных химикатов и ХСББ, надлежащим образом информировать об этом Технический секретариат ОЗХО и государства-участников Конвенции (о запрещении химоружия - ред.)", - подчеркнули в МИД.