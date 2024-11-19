https://ria.ru/20241119/ozkho-1984680985.html

МИД прокомментировал доклад ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО

МИД прокомментировал доклад ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2024

МИД прокомментировал доклад ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО

Доклад, подготовленный в Организации по запрещению химического оружия насчет якобы применения в зоне СВО слезоточивого газа, неоднозначен, данные об... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:14

2024-11-19T18:14

2024-11-19T18:14

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организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Доклад, подготовленный в Организации по запрещению химического оружия насчет якобы применения в зоне СВО слезоточивого газа, неоднозначен, данные об обстоятельствах получения "доказательств", заготовленных киевским режимом, отсутствуют, сообщили в МИД РФ. Организация по запрещению химического оружия ранее заявила, что отчет о визите ее технической миссии на Украину якобы подтвердил обнаружение токсичного вещества CS, слезоточивого газа. Как утверждалось, эксперты техмиссии исследовали корпус гранаты и два образца почвы. После тщательного анализа две назначенные ОЗХО лаборатории подтвердили, что собранные образцы содержали следы слезоточивого газа. "Российские эксперты радиационной, химической и биологической защиты самым внимательным образом ознакомятся с обнародованным Техническим секретариатом ОЗХО весьма неоднозначным докладом", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Также отмечается, что в докладе полностью отсутствуют данные о том, где, когда и в каких обстоятельствах эксперты ОЗХО получили "заблаговременно заготовленные в провокационных целях украинской стороной неоднозначные "вещественные доказательства" и материалы якобы применения, по версии киевского режима, российскими военными химических средств борьбы с беспорядками". "Российская Федерация будет продолжать самым тщательным образом отслеживать все эпизоды применения вооруженными формированиями киевского режима токсичных химикатов и ХСББ, надлежащим образом информировать об этом Технический секретариат ОЗХО и государства-участников Конвенции (о запрещении химоружия - ред.)", - подчеркнули в МИД.

https://ria.ru/20241014/ozkho-1978034375.html

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в мире, россия, украина, организация по запрещению химического оружия