https://ria.ru/20241119/otkaz-1984508566.html
Комик Поперечный* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов
Комик Поперечный* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов - РИА Новости, 19.11.2024
Комик Поперечный* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов
Признанный иноагентом комик Данила Поперечный* обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы в исключении его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:32
2024-11-19T06:32
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Признанный иноагентом комик Данила Поперечный* обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы в исключении его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрирована апелляционная жалоба Поперечного Д.А.*", - сказали в суде. Как указано в картотеке суда, жалоба поступила в суд 8 ноября. Позже ее рассмотрит Мосгорсуд, дата в настоящее время не назначена. В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. Ранее столичный суд отказал комику в удовлетворении его иска к Минюсту. Как стало известно в суде, одной из причин признания Поперечного* иноагентом послужило получение им более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Кроме того, на Поперечного* завели административное дело за дискредитацию российской армии, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Судебное заседание состоится в Тверском суде Москвы 22 ноября.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://realty.ria.ru/20241115/kasjanov-1983928429.html
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москва, россия, сша, московский городской суд, общество
Москва, Россия, США, Московский городской суд, Общество
Комик Поперечный* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов
Комик Данила Поперечный обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов