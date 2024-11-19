https://ria.ru/20241119/otdykh-1984701919.html

Зоны для отдыха и занятий спортом обустроены в селах Ярославской области

Зоны для отдыха и занятий спортом обустроены в селах Ярославской области - РИА Новости, 19.11.2024

Зоны для отдыха и занятий спортом обустроены в селах Ярославской области

Современные пространства для отдыха и занятий спортом обустроены в деревнях и селах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:07

2024-11-19T20:07

2024-11-19T20:07

ярославская область

ярославская область

некрасовский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Современные пространства для отдыха и занятий спортом обустроены в деревнях и селах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Развиваем инфраструктуру в сельских поселениях. В этом году в деревнях и селах нашего региона появились современные пространства для отдыха и занятий спортом. Из областного бюджета на эти цели было выделено 100 миллионов рублей", - написал Еварев в своем Telegram-канале. Он отметил, что улучшение инфраструктуры в деревнях и селах является ключевым фактором, который способствует повышению качества жизни местных жителей и устойчивому развитию сельских территорий. Правительство Ярославской области обязательно продолжит работу в этом направлении в 2025 году, подчеркнул губернатор. Глава Ярославской области рассказал о проделанной работе. Так, территории благоустроены в населенных пунктах в Ярославском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Некоузском, Первомайском, Брейтовском, Угличском и Некрасовском районах. Глава Некрасовского района Павел Кулаков, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, отметил, что проведенное в 2024 году в селе Рождественное благоустройство стало продолжением развития села. "В ноябре прошлого года Искробольский сельский ДК в Рождественном открылся после капитального ремонта. Благодаря реализации в регионе правительством области нацпроекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным, и поддержке губернатора Михаила Евраева Дом культуры стал современным и комфортным", - цитирует Кулакова пресс-служба областного правительства. В правительстве региона уточнили, что в здании Дома культуры утеплены фасад и стены, заменены кровля и окна, установлены дополнительные перегородки и металлические дверные блоки. Также отремонтированы внутренние помещения, проведена внутренняя отделка санузла с учетом доступности для маломобильных групп населения.

https://ria.ru/20241118/yaroslavl-1984450085.html

https://ria.ru/20241113/nasledie-1983636046.html

ярославская область

некрасовский район

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ярославская область, некрасовский район, михаил евраев