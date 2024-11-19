Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Красноярске
© РИА Новости / Кирилл ИбрагимовФотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Сибирского федерального университета в Красноярске
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей Сибири, открылась на площадке Сибирского федерального университета в Красноярске.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944–1945 годов через образы простых людей в ходе освобождения территорий СССР. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.
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Как подчеркнул первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, регион может гордится своим историческим прошлым.
"Мы находимся на пороге 80-летия Великой Победы, и Красноярский край гордится своим историческим прошлым. Более полумиллиона человек отсюда ушли на фронт, у нас больше 200 героев Советского союза. Но Победа ковалась и здесь, в Красноярском тылу. Не случайно Красноярск указом президента признан "Городом трудовой доблести". С первых дней войны прямо с колес Транссиба на станках начинало производиться необходимое нашей стране вооружение, оборудование, снаряды. Молодые ребята, четырнадцатилетние подростки, трудились в цехах заводов. Эти события вписаны в историю Великой Отечественной войны. Хочется сказать большое спасибо организаторам выставки, фонду Президентских грантов, который поддерживает столь значимые инициативы. Поздравляю всех с открытием этой важной выставки", — рассказал Пономаренко.
Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев отметил важное значение проекта в жизни вуза.
"В ряду выставочных проектов СФУ фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" займет особое место. Прежде всего в силу уникальности контента, основу которого составляет фотоархив Совинформбюро периода Великой Отечественной войны. Кроме исторической ценности, выставка обладает несомненным воспитательным эффектом. Люди на фотографиях — фактически ровесники наших студентов. Историческая параллель возникает сама собой. Рассматривая архивные фотографии, зрители невольно сравнивают себя с молодыми людьми, сумевшими почти 80 лет назад защитить страну, сохранить ее исторические границы", — отметил Румянцев.
© РИА Новости / Кирилл ИбрагимовПервый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, ректор СФУ Максим Румянцев, директор военно-инженерного института СФУ Евгений Гарин и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, ректор СФУ Максим Румянцев, директор военно-инженерного института СФУ Евгений Гарин и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
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© РИА Новости / Кирилл ИбрагимовФотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Сибирского федерального университета в Красноярске
Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Сибирского федерального университета в Красноярске
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Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, ректор СФУ Максим Румянцев, директор военно-инженерного института СФУ Евгений Гарин и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
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Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Сибирского федерального университета в Красноярске
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Он также добавил, что после Красноярска выставка пройдет в других филиалах университета в Хакасии, Норильске и т.д.
По словам организаторов, уникальность выставки в том, что на ней впервые представлены документальные фотографии, на которых запечатлено, как в реальных боях и в жизни в тылу работало то, что было произведено на заводах и фабриках края. Например, паровозы, созданные в Красноярске, вели поезда, на которых бойцы возвращались с фронта домой в 1945 году.
Мультимедийная фотовыставка носит гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые в том числе инструментами новых медиа. Она основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня".
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетители фотографируются на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
Посетители фотографируются на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНачальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина выступает на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина выступает на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРектор Сибирского федерального университета Максим Румянцев выступает на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев выступает на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНачальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина и ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина и ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосетители осматривают экспозицию на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
Посетители осматривают экспозицию на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
5 из 5
Посетители фотографируются на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
1 из 5
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина выступает на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
2 из 5
Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев выступает на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
3 из 5
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина и ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
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Посетители осматривают экспозицию на открытии фотовыставки проекта "Освобождение. Путь к победе. Тыл" в Сибирском федеральном университете в Красноярске.
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"Проект направлен на развитие исторических параллелей вклада жителей страны и Красноярского края в события СВО сегодня и в победу в Великой Отечественной войне 80-лет назад. Победа ковалась в Сибири и тогда, и сегодня. И тогда, как и сейчас, в центре молодые люди — студенты и школьники. И мы хотели бы отдать дань уважения и памяти гражданскому выбору и самоотдаче каждого, кто встал к станку 80 лет назад, каждому, кто вносит свой вклад в нашу победу сегодня", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".