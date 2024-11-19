https://ria.ru/20241119/opros-1984612754.html

Опрос показал, сколько украинцев поддерживают переговоры с Россией

Опрос показал, сколько украинцев поддерживают переговоры с Россией - РИА Новости, 19.11.2024

Опрос показал, сколько украинцев поддерживают переговоры с Россией

Большинство жителей Украины поддерживают скорейшее проведение переговоров с РФ для завершения конфликта, следует из исследования, проведённого социологической... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:39

2024-11-19T14:39

2024-11-19T14:39

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Большинство жителей Украины поддерживают скорейшее проведение переговоров с РФ для завершения конфликта, следует из исследования, проведённого социологической службой Gallup. Исследование проводилось в августе и октябре, количество опрошенных и погрешность не указываются. "В среднем 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно скорее вступила в переговоры о завершении войны", - говорится в сообщении на сайте службы. При этом 38% опрошенных выступают за продолжение боевых действий, 10% не смогли ответить на вопрос о своих предпочтениях. Отмечается, что впервые с 2022 года большинство жителей Украины высказались за переговоры. Gallup напоминает, что в 2022 году 73% опрошенных выступали за ведение боевых действий "до победы". Теперь во всех регионах Украины поддержка боевых действий не превышает 50%. Доля их сторонников ощутимо снизилась в Киеве и в западных областях. По данным исследования, 52% сторонников переговоров согласны с тем, что Киев должен быть открыт к территориальным уступкам. С этой позицией не согласны 38%, а 10% не смогли ответить на вопрос. Среди тех, кто поддерживает мирные переговоры, большинство выступает за значительную роль в них стран ЕС и Британии. При этом гипотетической администрации кандидата от демократов США Камалы Харрис в этом вопросе отдают больше предпочтения (54% за ее значительную роль в переговорах), чем администрации победителя президентских выборов Дональда Трампа (49%).

https://ria.ru/20240731/peregovory-1963180657.html

https://ria.ru/20240829/opros-1969313802.html

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в мире, украина, киев, россия, камала харрис, дональд трамп, евросоюз