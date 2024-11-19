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Ракетную опасность объявляли в ряде российских регионов за ночь - РИА Новости, 19.11.2024
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07:36 19.11.2024 (обновлено: 07:44 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/opasnost-1984512277.html
Ракетную опасность объявляли в ряде российских регионов за ночь
Ракетную опасность объявляли в ряде российских регионов за ночь - РИА Новости, 19.11.2024
Ракетную опасность объявляли в ряде российских регионов за ночь
В течение ночи в Курской, Брянской, Белгородской и Орловской областях была объявлена ракетная опасность. Спустя некоторое время ее отменили, о чем сообщали... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:36
2024-11-19T07:44
белгородская область
орловская область
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
telegram
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В течение ночи в Курской, Брянской, Белгородской и Орловской областях была объявлена ракетная опасность. Спустя некоторое время ее отменили, о чем сообщали губернаторы регионов в Telegram или региональные управления МЧС России.В Брянской области ракетную опасность объявило региональное управление МЧС. "Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", — сказано в сообщении.В 4.21 ведомство сообщило о снятии угрозы для граждан региона.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале в 5.39 о ракетной опасности на территории всего региона, призвав граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности". Отмену ракетной опасности он объявил в 5.45.На территории Курской области ракетная опасность была объявлена во вторник утром 5.39 мск и продлилась шесть минут. На всей территории Орловской области тревога была объявлена ночью в 3.33 мск и продлилась 1 час 11 минут.Кроме того, в Воронежской области с 23 часов понедельника, 18 ноября, до отбоя в 6:33 была объявлена ракетная опасность, согласно сообщениям главы региона Александра Гусева в Telegram-канале.
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белгородская область, орловская область, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram
Белгородская область, Орловская область, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Telegram
Ракетную опасность объявляли в ряде российских регионов за ночь

В Курской, Брянской, Белгородской и Орловской областях была ракетная опасность

© www.arman.spb.ruГромкоговоритель, оповещающий население
Громкоговоритель, оповещающий население - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Громкоговоритель, оповещающий население. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В течение ночи в Курской, Брянской, Белгородской и Орловской областях была объявлена ракетная опасность. Спустя некоторое время ее отменили, о чем сообщали губернаторы регионов в Telegram или региональные управления МЧС России.
В Брянской области ракетную опасность объявило региональное управление МЧС.
"Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", — сказано в сообщении.
В 4.21 ведомство сообщило о снятии угрозы для граждан региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале в 5.39 о ракетной опасности на территории всего региона, призвав граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности". Отмену ракетной опасности он объявил в 5.45.
На территории Курской области ракетная опасность была объявлена во вторник утром 5.39 мск и продлилась шесть минут.
На всей территории Орловской области тревога была объявлена ночью в 3.33 мск и продлилась 1 час 11 минут.
Кроме того, в Воронежской области с 23 часов понедельника, 18 ноября, до отбоя в 6:33 была объявлена ракетная опасность, согласно сообщениям главы региона Александра Гусева в Telegram-канале.
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Белгородская областьОрловская областьРоссияВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Telegram
 
 
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