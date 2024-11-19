https://ria.ru/20241119/opasnost-1984512277.html

Ракетную опасность объявляли в ряде российских регионов за ночь

Ракетную опасность объявляли в ряде российских регионов за ночь - РИА Новости, 19.11.2024

Ракетную опасность объявляли в ряде российских регионов за ночь

В течение ночи в Курской, Брянской, Белгородской и Орловской областях была объявлена ракетная опасность. Спустя некоторое время ее отменили, о чем сообщали... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:36

2024-11-19T07:36

2024-11-19T07:44

белгородская область

орловская область

россия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

telegram

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В течение ночи в Курской, Брянской, Белгородской и Орловской областях была объявлена ракетная опасность. Спустя некоторое время ее отменили, о чем сообщали губернаторы регионов в Telegram или региональные управления МЧС России.В Брянской области ракетную опасность объявило региональное управление МЧС. "Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", — сказано в сообщении.В 4.21 ведомство сообщило о снятии угрозы для граждан региона.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале в 5.39 о ракетной опасности на территории всего региона, призвав граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности". Отмену ракетной опасности он объявил в 5.45.На территории Курской области ракетная опасность была объявлена во вторник утром 5.39 мск и продлилась шесть минут. На всей территории Орловской области тревога была объявлена ночью в 3.33 мск и продлилась 1 час 11 минут.Кроме того, в Воронежской области с 23 часов понедельника, 18 ноября, до отбоя в 6:33 была объявлена ракетная опасность, согласно сообщениям главы региона Александра Гусева в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241110/obstrel-1982924636.html

белгородская область

орловская область

россия

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белгородская область, орловская область, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram