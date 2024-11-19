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В ООН прокомментировали убийство главреда "Народной газеты" - РИА Новости, 19.11.2024
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11:56 19.11.2024 (обновлено: 12:46 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/oon-1984564002.html
В ООН прокомментировали убийство главреда "Народной газеты"
В ООН прокомментировали убийство главреда "Народной газеты" - РИА Новости, 19.11.2024
В ООН прокомментировали убийство главреда "Народной газеты"
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, комментируя убийство ВСУ главного РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:56
2024-11-19T12:46
киев
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геннадий гатилов
алексей смирнов (политик)
олесь бузина
в мире
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ЖЕНЕВА, 19 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, комментируя убийство ВСУ главного редактора "Народной газеты" в Курской области Юлии Кузнецовой, что преднамеренные удары по гражданским нарушают международное гуманитарное право, управление собирает данные, чтобы определить, был ли удар по ее автомобилю преднамеренным. В воскресенье губернатор Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе. Также во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они были доставлены в больницу. В СК РФ РИА Новости сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. "Нам известны сообщения о смерти главного редактора "Народной газеты" Юлии Кузнецовой в Курской области 17 ноября. В настоящее время мы находимся в процессе сбора как можно большего количества информации об инциденте. Преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам является нарушением международного гуманитарного права. В настоящее время у нас недостаточно информации об инциденте 17 ноября, чтобы определить, было ли нападение на журналиста преднамеренным", - сказала Троссел. На прошлой неделе представитель УВКПЧ Рено де Виллен в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать убийства Киевом российских журналистов заявил, что Россия якобы "не предоставляет доступ" для подтверждения этой информации. Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук киевского режима погибли Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Владлен Татарский, Гонзало Лира, Семён Ерёмин, Никита Цицаги, Валерий Кожин и Дарья Дугина. Гатилов также заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
https://ria.ru/20241115/vgtrk-1984071848.html
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киев, россия, геннадий гатилов, алексей смирнов (политик) , олесь бузина, в мире
Киев, Россия, Геннадий Гатилов, Алексей Смирнов (политик) , Олесь Бузина, В мире
В ООН прокомментировали убийство главреда "Народной газеты"

УВКПЧ ООН: удары по гражданским нарушают международное гуманитарное право

© РИА НовостиЦеремония прощания с погибшей при ударе дрона ВСУ главным редактором курской "Народной газеты" Юлией Кузнецовой
Церемония прощания с погибшей при ударе дрона ВСУ главным редактором курской Народной газеты Юлией Кузнецовой - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости
Церемония прощания с погибшей при ударе дрона ВСУ главным редактором курской "Народной газеты" Юлией Кузнецовой
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ЖЕНЕВА, 19 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, комментируя убийство ВСУ главного редактора "Народной газеты" в Курской области Юлии Кузнецовой, что преднамеренные удары по гражданским нарушают международное гуманитарное право, управление собирает данные, чтобы определить, был ли удар по ее автомобилю преднамеренным.
В воскресенье губернатор Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе. Также во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они были доставлены в больницу. В СК РФ РИА Новости сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.
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"Нам известны сообщения о смерти главного редактора "Народной газеты" Юлии Кузнецовой в Курской области 17 ноября. В настоящее время мы находимся в процессе сбора как можно большего количества информации об инциденте. Преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам является нарушением международного гуманитарного права. В настоящее время у нас недостаточно информации об инциденте 17 ноября, чтобы определить, было ли нападение на журналиста преднамеренным", - сказала Троссел.
На прошлой неделе представитель УВКПЧ Рено де Виллен в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать убийства Киевом российских журналистов заявил, что Россия якобы "не предоставляет доступ" для подтверждения этой информации.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук киевского режима погибли Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Владлен Татарский, Гонзало Лира, Семён Ерёмин, Никита Цицаги, Валерий Кожин и Дарья Дугина.
Гатилов также заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
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