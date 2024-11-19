https://ria.ru/20241119/odessa-1984500166.html

В Одессе в 2014 году сжигали сотрудников СБУ, которые были против майдана

В Одессе в 2014 году сжигали сотрудников СБУ, которые были против майдана - РИА Новости, 19.11.2024

В Одессе в 2014 году сжигали сотрудников СБУ, которые были против майдана

В Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году сожгли сотрудников СБУ, которые были против майдана, их вычислили и просто "слили", сообщил РИА Новости экс-сотрудник... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T04:09

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. В Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году сожгли сотрудников СБУ, которые были против майдана, их вычислили и просто "слили", сообщил РИА Новости экс-сотрудник спецслужбы Александр Мазур. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления СБУ. С 2017 по 2018 год он оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года Верховный Суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по ДНР за шпионаж. "Может быть, я это в первый раз сообщу, но в Доме профсоюзов многие трупы... там были сотрудники СБУ. Это те сотрудники СБУ, которые выполняли свой долг, которые защищали свою страну, которые выполняли свои, свои непосредственные задачи выполняли по защите родины. Их просто слили, их вычислили на майдане, привезли, привели в Дом профсоюзов и там уничтожили. В Доме профсоюзов очень много было сотрудников уничтожено", - рассказал Мазур. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками так называемого евромайдана - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20241119/odessa-1984499860.html

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