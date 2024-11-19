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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до шести
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до шести - РИА Новости, 19.11.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до шести
Число пострадавших от вооруженной агрессии со стороны украинских войск в Горловке ДНР увеличилось до шести, в результате обстрела ранены еще два мирных жителя,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:50
2024-11-19T18:50
2024-11-19T18:50
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Число пострадавших от вооруженной агрессии со стороны украинских войск в Горловке ДНР увеличилось до шести, в результате обстрела ранены еще два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что при обстреле центра Горловки мирная жительница получила ранения. Кроме того, вследствие сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников ВСУ на город пострадали три человека. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до трех", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Таким образом, общее число пострадавших в Горловке возросло до шести. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 16.40 выпустили по центру Горловки два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Происшествия
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до шести
Приходько: число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до шести