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МЧС подготовило более шести тысяч пунктов обогрева на автодорогах

МЧС подготовило более шести тысяч пунктов обогрева на автодорогах - РИА Новости, 19.11.2024

МЧС подготовило более шести тысяч пунктов обогрева на автодорогах

Почти 6,2 тысячи пунктов обогрева на автодорогах готовы к применению, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:01

2024-11-19T08:01

2024-11-19T08:52

общество

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

автомобилисты

зима

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти 6,2 тысячи пунктов обогрева на автодорогах готовы к применению, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "Всего РСЧС при необходимости готово развернуть более 6 тысяч пунктов обогрева общей вместимостью свыше 360 тысяч человек", - говорится в сообщении. Глава МЧС России Александр Куренков подчеркивает, что большая часть из пунктов обогрева стационарные и организуются в общественных местах и соцучреждениях. Кроме того, готовы прибыть на место более тысячи подвижных пунктов на базе высокопроходимой крупногабаритной техники МЧС России и автобусов. Куренков добавил, что при необходимости специалисты могут развернуть 560 палаток – это так называемые мобильные пункты обогрева, в каждом из которых можно попить горячий чай, зарядить телефон, переждать, если нужна другая помощь.

https://realty.ria.ru/20240921/dacha-1973866026.html

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общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), автомобилисты, зима