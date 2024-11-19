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МЧС подготовило более шести тысяч пунктов обогрева на автодорогах - РИА Новости, 19.11.2024
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08:01 19.11.2024 (обновлено: 08:52 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/obogrev-1984514267.html
МЧС подготовило более шести тысяч пунктов обогрева на автодорогах
МЧС подготовило более шести тысяч пунктов обогрева на автодорогах - РИА Новости, 19.11.2024
МЧС подготовило более шести тысяч пунктов обогрева на автодорогах
Почти 6,2 тысячи пунктов обогрева на автодорогах готовы к применению, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T08:01
2024-11-19T08:52
общество
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
автомобилисты
зима
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти 6,2 тысячи пунктов обогрева на автодорогах готовы к применению, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "Всего РСЧС при необходимости готово развернуть более 6 тысяч пунктов обогрева общей вместимостью свыше 360 тысяч человек", - говорится в сообщении. Глава МЧС России Александр Куренков подчеркивает, что большая часть из пунктов обогрева стационарные и организуются в общественных местах и соцучреждениях. Кроме того, готовы прибыть на место более тысячи подвижных пунктов на базе высокопроходимой крупногабаритной техники МЧС России и автобусов. Куренков добавил, что при необходимости специалисты могут развернуть 560 палаток – это так называемые мобильные пункты обогрева, в каждом из которых можно попить горячий чай, зарядить телефон, переждать, если нужна другая помощь.
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общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), автомобилисты, зима
Общество, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Автомобилисты, Зима
МЧС подготовило более шести тысяч пунктов обогрева на автодорогах

МЧС готово развернуть свыше шести тысяч пунктов обогрева на автодорогах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ на снегоходе у мобильного пункта обогрева на трассе М-4 "Дон" в районе перевала "Медвежья гора"
Сотрудник МЧС РФ на снегоходе у мобильного пункта обогрева на трассе М-4 Дон в районе перевала Медвежья гора - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник МЧС РФ на снегоходе у мобильного пункта обогрева на трассе М-4 "Дон" в районе перевала "Медвежья гора". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти 6,2 тысячи пунктов обогрева на автодорогах готовы к применению, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
"Всего РСЧС при необходимости готово развернуть более 6 тысяч пунктов обогрева общей вместимостью свыше 360 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Глава МЧС России Александр Куренков подчеркивает, что большая часть из пунктов обогрева стационарные и организуются в общественных местах и соцучреждениях. Кроме того, готовы прибыть на место более тысячи подвижных пунктов на базе высокопроходимой крупногабаритной техники МЧС России и автобусов.
Куренков добавил, что при необходимости специалисты могут развернуть 560 палаток – это так называемые мобильные пункты обогрева, в каждом из которых можно попить горячий чай, зарядить телефон, переждать, если нужна другая помощь.
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ОбществоРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АвтомобилистыЗима
 
 
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