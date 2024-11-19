https://ria.ru/20241119/nikolaev-1984611209.html

Николаев: исторически рекордные показатели газификации достигнуты в Якутии

Николаев: исторически рекордные показатели газификации достигнуты в Якутии - РИА Новости, 19.11.2024

Николаев: исторически рекордные показатели газификации достигнуты в Якутии

Более 8 тысяч домовладений в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации, плановые показатели 2024 года уже в октябре выполнены досрочно, это... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:35

2024-11-19T14:35

2024-11-19T14:35

республика саха (якутия)

верхневилюйский улус

айсен николаев

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ЯКУТСК, 19 ноя - РИА Новости. Более 8 тысяч домовладений в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации, плановые показатели 2024 года уже в октябре выполнены досрочно, это является историческим рекордом, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Как отметил Николаев, во вторник состоялось заседание регионального штаба по газификации населённых пунктов, где обсуждены текущие результаты программы и ключевые задачи на 2025 год. "Достигнуты исторически рекордные показатели газификации в Якутии. С момента старта программы социальной газификации к газу подключено уже 8047 домовладений, а план этого года в 1867 подключений был выполнен досрочно - в октябре. По моему поручению правительство республики увеличило размер субсидии для льготных категорий граждан до 202 тысяч рублей. Поручил обеспечить выполнение этой меры. Отдельно хочу выделить завершение строительства третьей нитки магистрального газопровода "Кысыл-Сыр - 84 км". Это кратно повышает надёжность системы газоснабжения всей центральной Якутии, в том числе и города Якутска", - рассказал глава республики. Размер единовременной адресной помощи якутянам ранее составлял 150 тысяч рублей. По данным министерства труда и социального развития региона, в 2023 году эту помощь в республике получили 1464 человек на сумму порядка 212 млн руб. В 2024 году адресная помощь на газификацию индивидуальных жилых домов оказана 1214 получателям на общую сумму порядка 161 миллиона рублей. Получателями адресной материальной помощи являются малоимущие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, многодетные семьи. Такое право также имеют участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком "Житель блокадного Ленинграда", ветераны тыла, боевых действий и члены их семей. В перечень расходов, связанных с газификацией жилого дома, входят затраты на строительство газопровода - ввода к жилому дому, вводного газопровода (по фасаду дома), внутреннего газопровода, приобретение (газовый котел, газовая плита, счётчик, радиаторы, стальные и пластиковые трубы), установка и подключение оборудования, монтаж системы отопления. Также на заседании регионального штаба обсудили строительство газопровода-отвода от Среднетюнгского месторождения к производственной площадке Накынского рудного поля. Это позволит перевести дизельную электростанцию на природный газ, сократив экологическую нагрузку и повысив экономическую эффективность. До конца года будет построено 60 км, а в 2025 году завершатся оставшиеся 100,7 км. Речь, кроме того, шла о разработке "дорожной карты" по газификации левобережья реки Вилюй в Верхневилюйском улусе. План уже направлен на согласование в региональное министерство промышленности и геологии. Строительство третьей нитки магистрального газопровода "Кысыл-Сыр — Мастах" обеспечит газоснабжение Центрального энергорайона Якутии. С 2022 по 2024 год в Якутии построено 83,5 километра газопровода, ввод в эксплуатацию намечен на конец года. Объект был завершён в установленные сроки, и по каждому этапу строительства получены три заключения о соответствии (ЗОС) с проектной документацией. Подводя итоги регионального штаба, Николаев отметил, что проект охватит 102 населённых пункта с общим населением 456 тысяч человек. Он расширит систему магистральных газопроводов Якутии. В перспективе к этой линии могут подключить примыкающие к территории населенные пункты. На строительство объекта из федерального бюджета направили 2,8 миллиарда рублей. Оператором выступила компания "Сахатранснефтегаз". Ранее сообщалось о том, что Якутия занимает первое место среди регионов ДФО по реализации программы социальной газификации. В республике газифицированы 108 населенных пунктов. В планах – обеспечить экологичным топливом еще 85 сел и поселков. Николаев в интервью РИА Новости рассказал о том, что республика использует сжиженный природный газ для газификации сел, до 2030 года по этой технологии подключат к газу 27 сел.

https://ria.ru/20241119/yakutiya-1984590431.html

https://ria.ru/20241113/jakutija-1983589225.html

https://ria.ru/20241112/jakutija-1983275634.html

верхневилюйский улус

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верхневилюйский улус, айсен николаев