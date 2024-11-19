https://ria.ru/20241119/neyrouchenyy-1984552555.html

Психофизиолог: изучение сознания монахов поможет раcкрыть перспективы жизни

Психофизиолог: изучение сознания монахов поможет раcкрыть перспективы жизни - РИА Новости, 19.11.2024

Психофизиолог: изучение сознания монахов поможет раcкрыть перспективы жизни

Исследования сознания монахов в глубоких тантрических медитациях могут помочь ученым понять саму природу человека, в каком-то смысле – его предназначение во... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:30

2024-11-19T11:30

2024-11-19T11:30

религия

индия

непал

гималаи

мгу имени м. в. ломоносова

религия

наука

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Исследования сознания монахов в глубоких тантрических медитациях могут помочь ученым понять саму природу человека, в каком-то смысле – его предназначение во Вселенной, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, психофизиолог Александр Каплан. "Если мы исследуем и поймем природу нашего ума, сознания, то поймем природу человека и само будущее живой материи во Вселенной. Именно в живой материи физическая Вселенная как бы родилась заново, вернувшись к своему идейному воплощению… Каждый элемент живой материи уже несет в себе аспекты внешнего физического мира, которые в эволюционном процессе постепенно претворяются в ментальной репрезентации этого мира", - сказал РИА Новости профессор Каплан. По инициативе и при прямом содействии Далай-ламы он и еще несколько ведущих российских нейроученых уже не первый год исследуют сознание медитирующих буддийских монахов в их родных обителях на территории Индии и Непала. В том числе, в наиболее труднодоступных тантрических монастырях в предгорьях Гималаев. Исследования проводятся при помощи самых современных методов компьютерной электроэнцефалографии (ЭЭГ), спектроскопии в нижней инфракрасной области (РИРС), термометрии и других неинвазивных методов. На примере правильного восприятия объектов, изображенных в импрессионистской манере на картине Ван Гога и ссылаясь на патриарха психологии Уильяма Джеймса, психофизиолог отметил, что безошибочная интерпретация объектов внешнего мира возможна только потому, что "навстречу ощущениям от соприкосновения с природой идет в мозгу нечто такое, что в конечном итоге и проявляет их в виде форм и мыслей". "Это – динамическая ментальная модель внешнего мира. А проще говоря - персональный опыт жизни, в котором каждая деталь продолжает функционировать только уже в виде представлений. Именно ментальная модель и трактует то, что мы видим, слышим, обоняем. И именно эти трактовки прибавляют к внешним описаниям физических объектов не существующие в неживой природе отношения добра и зла, любви и сострадания. Так создается мир, в котором мы живем", - считает Каплан. Нейрофизиологи ищут проявления ментальной модели в регистрируемых ими показателях работы мозга - то, что, по определению выдающегося отечественного философа Давида Дубровского, называется "нейродинамическим кодом". "Это живая субстанция, которая раскручивает перед нами леса и поля. Она схватывает сущностные свойства физического мира, и потому может откатываться назад по оси времени – и тогда мы видим события прошлого, называем это памятью. А можем забегать вперед - и тогда мы говорим о воображении, о предсказании будущего", - отметил профессор. Даже муравьи, добавил он, вообще любые живые существа на Земле должны обладать какими-то уж очень хорошими регуляторами для выживания в неопределенной среде обитания. Каплан сослался на Уильяма Росса Эшби - одного из пионеров кибернетики в приложении к живым системам: согласно его теореме, "каждый хороший регулятор системы должен быть моделью этой системы". Однако, по словам Каплана, несмотря на разнообразие самого совершенного на данный момент оборудования, ученые пока не имеют шансов подсмотреть детали функционирования ментальной модели. По-видимому, единственный адекватный инструмент для изучения глубин ума – это собственный ум. Но в обыденной жизни контакт со своей собственной ментальной моделью очень затруднен: мешают концептуальные построения, которыми человек постоянно пользуется в текущих делах, и постоянный "шум" внешнего мира. Здесь-то исследователям и могут помочь опытные буддийские монахи, с ранних лет практикующие работу с умом, например, в глубоких тантрических медитациях. "На самой глубокой стадии такой медитации в их ментальном пространстве растворяются все так называемые грубые уровни сознания, связанные ощущениями и концептуальными построениями. И открывается путь собственно к природе ума, к состоянию "ясного света", а по нашему мнению, к ментальной модели, описывающей сущностные свойства физического мира", - пояснил Каплан. Если пофантазировать, отметил он, то "попадая даже на краткие моменты в свою ментальную модель, ее пользователь может раз от разу "подкручивать" ее параметры, уже осознанно улучшая свой опыт в позитивном направлении". "И тем самым создавая себе новые жизненные перспективы", - заключил профессор.

https://ria.ru/20241113/soznanie-1983590365.html

https://ria.ru/20241113/pora-1983593256.html

https://ria.ru/20241114/uchenyy-1983701558.html

https://ria.ru/20241114/kanon-1983700636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

индия, непал, гималаи, мгу имени м. в. ломоносова, религия, наука