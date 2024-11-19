https://ria.ru/20241119/nechaev-1984557031.html

Путин во вторник проведет встречу с Нечаевым

Путин во вторник проведет встречу с Нечаевым - РИА Новости, 19.11.2024

Путин во вторник проведет встречу с Нечаевым

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с руководителем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:52

2024-11-19T11:52

2024-11-19T11:52

владимир путин

дмитрий песков

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

россия

политика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с руководителем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, продолжится серия встреч с руководителями парламентских фракций. Сегодня он встретится с руководителем "Новых людей" Алексеем Нечаевым. Как правило, это весьма и весьма содержательная беседа", - рассказал он журналистам. Песков также отметил, что остальные контакты президента сегодня носят непубличный характер.

https://ria.ru/20240510/migranty-1945135901.html

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2024

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владимир путин, дмитрий песков, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), россия, политика