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Путин во вторник проведет встречу с Нечаевым - РИА Новости, 19.11.2024
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11:52 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/nechaev-1984557031.html
Путин во вторник проведет встречу с Нечаевым
Путин во вторник проведет встречу с Нечаевым - РИА Новости, 19.11.2024
Путин во вторник проведет встречу с Нечаевым
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с руководителем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:52
2024-11-19T11:52
владимир путин
дмитрий песков
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
россия
политика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с руководителем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, продолжится серия встреч с руководителями парламентских фракций. Сегодня он встретится с руководителем "Новых людей" Алексеем Нечаевым. Как правило, это весьма и весьма содержательная беседа", - рассказал он журналистам. Песков также отметил, что остальные контакты президента сегодня носят непубличный характер.
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владимир путин, дмитрий песков, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), россия, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Россия, Политика
Путин во вторник проведет встречу с Нечаевым

Песков: Путин во вторник проведет встречу с Нечаевым

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАлексей Нечаев
Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с руководителем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле, продолжится серия встреч с руководителями парламентских фракций. Сегодня он встретится с руководителем "Новых людей" Алексеем Нечаевым. Как правило, это весьма и весьма содержательная беседа", - рассказал он журналистам.
Песков также отметил, что остальные контакты президента сегодня носят непубличный характер.
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Владимир ПутинДмитрий ПесковАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")РоссияПолитика
 
 
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