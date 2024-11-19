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В России нашли уникальный клад золотых украшений - РИА Новости, 19.11.2024
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Наука
 
03:00 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/nauka-1984386075.html
В России нашли уникальный клад золотых украшений
В России нашли уникальный клад золотых украшений - РИА Новости, 19.11.2024
В России нашли уникальный клад золотых украшений
Золотые и серебряные женские украшения V-VI веков обнаружили ученые КФУ им. В.И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН. Находки были сделаны в могильнике РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:00
2024-11-19T03:00
наука
наука
университетская наука
крымский федеральный университет
российская академия наук
республика крым
херсонес
история
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Золотые и серебряные женские украшения V-VI веков обнаружили ученые КФУ им. В.И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН. Находки были сделаны в могильнике Алмалык-дере — крупнейшем некрополе средневекового города-крепости Мангуп в Бахчисарайском районе Республики Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе КФУ.Исследователи Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН работали на участках, которые ранее археологически не исследовались, сообщил и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко."Мы обнаружили погребальные комплексы разного времени с конца IV — первой половины V веков и до VI века. Как обычно, этот могильник преподнес нам сюрпризы в плане вещей. Этот некрополь предназначался не для рядового населения. Там есть комплексы, оставленные элитной группой жителей округи Мангупа и всего юго-западного Крыма того времени. Несмотря на то, что эти комплексы были сильно разграблены, есть вещи, которые представляют научный интерес", — рассказал он.Среди находок археологов — фибулы, золотые серьги, элементы поясного набора (заклепки) и обувные пряжки, а также выполненные из золотой фольги нашивные украшения-аппликации, которые могли украшать ворот платья. По мнению ученых, эти предметы указывают на погребения аристократии.&quot;Скорее всего, в обоих склепах, где найдены вещи, были погребены богатые женщины. Об этом говорят золотые украшения: у одной женщины были фибулы и аппликации, у другой — серьги, подобных которым в Крыму было найдено достаточно мало. Вероятно, эти серьги были импортными, а фибулы были изготовлены в Крыму (в Херсонесе или Боспоре)&quot;, — пояснил младший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Артур Набоков.Исследователи отметили хорошую степень сохранности найденных предметов. Только золотые серьги были раздавлены, хотя одну серьгу удалось полностью восстановить. Они изготовлены из золотой пластины с вставками из драгоценных камней — граната или сердолика, сообщила аспирант кафедры археологии и всеобщей истории исторического факультета КФУ им. В. И. Вернадского Светлана Цапко."Что касается фибул, то одна из них была изготовлена из серебра. На ней можем фиксировать следы ремонта в виде двух заклепок в верхней и нижней частях. Пружина на фибуле была выполнена из медного сплава, и можно предположить, что в первоначальном виде она была выполнена из серебра. Еще мы обнаружили серебряные литые фибулы, которые были покрыты золотой пластиной с небольшим орнаментом в верхней части и вставками из красного камня треугольной и округлой формы, также, возможно, граната или сердолика", — рассказала она.Кроме того, археологи нашли пиксиду — изделие из рога для хранения румян и пудры, украшенную кругами и концентрическими линиями. Также была найдена разбитая в древности краснолаковая тарелка, которую специалистам практически полностью удалось восстановить.Помимо Алмалыкского могильника, археологи также исследовали Южный пещерный монастырь XV столетия с сохранившейся фресковой композицией, расположенный на склоне Мангупского плато. Здесь специалисты провели работы по очистке, описанию и фотофиксации всех скальных комплексов, гротов и пещер, которые входили в состав монастыря, и работы геоморфологического характера."Еще одним объектом исследований археологов стал мусульманский некрополь на холме Мазар-тепе. Этот могильник, который функционировал с XVI до XIX вв., отличается большим количеством сложных погребальных конструкций, каменных оградок с башташами, некоторые из которых сохранились на своем исходном месте", — добавил Валерий Науменко.Исследования Мангупского городища — один из самых продолжительных археологических проектов в Крыму. В этом году Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета провела 57-й сезон работ.
https://ria.ru/20240816/krym-1966626869.html
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наука, университетская наука, крымский федеральный университет, российская академия наук, республика крым, херсонес, история, археология, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике
Наука, Наука, Университетская наука, Крымский федеральный университет, Российская академия наук, Республика Крым, Херсонес, история, Археология, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике
В России нашли уникальный клад золотых украшений

Крымские археологи нашли женские украшения V-VI веков

© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоСерьга из золотой пластины с вставками из граната или сердолика
Серьга из золотой пластины с вставками из граната или сердолика - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Золотые и серебряные женские украшения V-VI веков обнаружили ученые КФУ им. В.И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН. Находки были сделаны в могильнике Алмалык-дере — крупнейшем некрополе средневекового города-крепости Мангуп в Бахчисарайском районе Республики Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе КФУ.
Исследователи Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН работали на участках, которые ранее археологически не исследовались, сообщил и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.
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"Мы обнаружили погребальные комплексы разного времени с конца IV — первой половины V веков и до VI века. Как обычно, этот могильник преподнес нам сюрпризы в плане вещей. Этот некрополь предназначался не для рядового населения. Там есть комплексы, оставленные элитной группой жителей округи Мангупа и всего юго-западного Крыма того времени. Несмотря на то, что эти комплексы были сильно разграблены, есть вещи, которые представляют научный интерес", — рассказал он.
Среди находок археологов — фибулы, золотые серьги, элементы поясного набора (заклепки) и обувные пряжки, а также выполненные из золотой фольги нашивные украшения-аппликации, которые могли украшать ворот платья. По мнению ученых, эти предметы указывают на погребения аристократии.
«

"Скорее всего, в обоих склепах, где найдены вещи, были погребены богатые женщины. Об этом говорят золотые украшения: у одной женщины были фибулы и аппликации, у другой — серьги, подобных которым в Крыму было найдено достаточно мало. Вероятно, эти серьги были импортными, а фибулы были изготовлены в Крыму (в Херсонесе или Боспоре)", — пояснил младший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Артур Набоков.

© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоОбувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
Обувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
Обувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 7
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоОбувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
Обувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
Обувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
2 из 7
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоЭлемент поясного набора
Элемент поясного набора
Элемент поясного набора
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
3 из 7
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоСерьги из золотой пластины с вставками из граната или сердолика
Серьги из золотой пластины с вставками из граната или сердолика
Серьги из золотой пластины с вставками из граната или сердолика
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
4 из 7
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоЗаклепки
Заклепки
Заклепки
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
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© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоУкрашения
Украшения
Украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
6 из 7
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоЭлемент поясного набора
Элемент поясного набора
Элемент поясного набора
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
7 из 7
Обувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 7
Обувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
2 из 7
Элемент поясного набора
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
3 из 7
Серьги из золотой пластины с вставками из граната или сердолика
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
4 из 7
Заклепки
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
5 из 7
Украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
6 из 7
Элемент поясного набора
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
7 из 7
Исследователи отметили хорошую степень сохранности найденных предметов. Только золотые серьги были раздавлены, хотя одну серьгу удалось полностью восстановить. Они изготовлены из золотой пластины с вставками из драгоценных камней — граната или сердолика, сообщила аспирант кафедры археологии и всеобщей истории исторического факультета КФУ им. В. И. Вернадского Светлана Цапко.
"Что касается фибул, то одна из них была изготовлена из серебра. На ней можем фиксировать следы ремонта в виде двух заклепок в верхней и нижней частях. Пружина на фибуле была выполнена из медного сплава, и можно предположить, что в первоначальном виде она была выполнена из серебра. Еще мы обнаружили серебряные литые фибулы, которые были покрыты золотой пластиной с небольшим орнаментом в верхней части и вставками из красного камня треугольной и округлой формы, также, возможно, граната или сердолика", — рассказала она.
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоФибула
Фибула
Фибула
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 2
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоФибулы
Фибулы
Фибулы
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
2 из 2
Фибула
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 2
Фибулы
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
2 из 2
Кроме того, археологи нашли пиксиду — изделие из рога для хранения румян и пудры, украшенную кругами и концентрическими линиями. Также была найдена разбитая в древности краснолаковая тарелка, которую специалистам практически полностью удалось восстановить.
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоПиксида
Пиксида
Пиксида
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 2
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоКраснолаковая тарелка
Краснолаковая тарелка
Краснолаковая тарелка
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
2 из 2
Пиксида
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 2
Краснолаковая тарелка
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
2 из 2
Помимо Алмалыкского могильника, археологи также исследовали Южный пещерный монастырь XV столетия с сохранившейся фресковой композицией, расположенный на склоне Мангупского плато. Здесь специалисты провели работы по очистке, описанию и фотофиксации всех скальных комплексов, гротов и пещер, которые входили в состав монастыря, и работы геоморфологического характера.
"Еще одним объектом исследований археологов стал мусульманский некрополь на холме Мазар-тепе. Этот могильник, который функционировал с XVI до XIX вв., отличается большим количеством сложных погребальных конструкций, каменных оградок с башташами, некоторые из которых сохранились на своем исходном месте", — добавил Валерий Науменко.
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5 июля, 03:00
Исследования Мангупского городища — один из самых продолжительных археологических проектов в Крыму. В этом году Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета провела 57-й сезон работ.
 
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