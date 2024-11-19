https://ria.ru/20241119/nauka-1984386075.html

В России нашли уникальный клад золотых украшений

В России нашли уникальный клад золотых украшений - РИА Новости, 19.11.2024

В России нашли уникальный клад золотых украшений

Золотые и серебряные женские украшения V-VI веков обнаружили ученые КФУ им. В.И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН. Находки были сделаны в могильнике РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T03:00

2024-11-19T03:00

2024-11-19T03:00

наука

наука

университетская наука

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история

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Золотые и серебряные женские украшения V-VI веков обнаружили ученые КФУ им. В.И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН. Находки были сделаны в могильнике Алмалык-дере — крупнейшем некрополе средневекового города-крепости Мангуп в Бахчисарайском районе Республики Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе КФУ.Исследователи Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН работали на участках, которые ранее археологически не исследовались, сообщил и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко."Мы обнаружили погребальные комплексы разного времени с конца IV — первой половины V веков и до VI века. Как обычно, этот могильник преподнес нам сюрпризы в плане вещей. Этот некрополь предназначался не для рядового населения. Там есть комплексы, оставленные элитной группой жителей округи Мангупа и всего юго-западного Крыма того времени. Несмотря на то, что эти комплексы были сильно разграблены, есть вещи, которые представляют научный интерес", — рассказал он.Среди находок археологов — фибулы, золотые серьги, элементы поясного набора (заклепки) и обувные пряжки, а также выполненные из золотой фольги нашивные украшения-аппликации, которые могли украшать ворот платья. По мнению ученых, эти предметы указывают на погребения аристократии."Скорее всего, в обоих склепах, где найдены вещи, были погребены богатые женщины. Об этом говорят золотые украшения: у одной женщины были фибулы и аппликации, у другой — серьги, подобных которым в Крыму было найдено достаточно мало. Вероятно, эти серьги были импортными, а фибулы были изготовлены в Крыму (в Херсонесе или Боспоре)", — пояснил младший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Артур Набоков.Исследователи отметили хорошую степень сохранности найденных предметов. Только золотые серьги были раздавлены, хотя одну серьгу удалось полностью восстановить. Они изготовлены из золотой пластины с вставками из драгоценных камней — граната или сердолика, сообщила аспирант кафедры археологии и всеобщей истории исторического факультета КФУ им. В. И. Вернадского Светлана Цапко."Что касается фибул, то одна из них была изготовлена из серебра. На ней можем фиксировать следы ремонта в виде двух заклепок в верхней и нижней частях. Пружина на фибуле была выполнена из медного сплава, и можно предположить, что в первоначальном виде она была выполнена из серебра. Еще мы обнаружили серебряные литые фибулы, которые были покрыты золотой пластиной с небольшим орнаментом в верхней части и вставками из красного камня треугольной и округлой формы, также, возможно, граната или сердолика", — рассказала она.Кроме того, археологи нашли пиксиду — изделие из рога для хранения румян и пудры, украшенную кругами и концентрическими линиями. Также была найдена разбитая в древности краснолаковая тарелка, которую специалистам практически полностью удалось восстановить.Помимо Алмалыкского могильника, археологи также исследовали Южный пещерный монастырь XV столетия с сохранившейся фресковой композицией, расположенный на склоне Мангупского плато. Здесь специалисты провели работы по очистке, описанию и фотофиксации всех скальных комплексов, гротов и пещер, которые входили в состав монастыря, и работы геоморфологического характера."Еще одним объектом исследований археологов стал мусульманский некрополь на холме Мазар-тепе. Этот могильник, который функционировал с XVI до XIX вв., отличается большим количеством сложных погребальных конструкций, каменных оградок с башташами, некоторые из которых сохранились на своем исходном месте", — добавил Валерий Науменко.Исследования Мангупского городища — один из самых продолжительных археологических проектов в Крыму. В этом году Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета провела 57-й сезон работ.

https://ria.ru/20240816/krym-1966626869.html

https://ria.ru/20240705/nauka-1957467314.html

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