В России нашли уникальный клад золотых украшений
Крымские археологи нашли женские украшения V-VI веков
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоСерьга из золотой пластины с вставками из граната или сердолика
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Золотые и серебряные женские украшения V-VI веков обнаружили ученые КФУ им. В.И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН. Находки были сделаны в могильнике Алмалык-дере — крупнейшем некрополе средневекового города-крепости Мангуп в Бахчисарайском районе Республики Крым, сообщили РИА Новости в пресс-службе КФУ.
Исследователи Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН работали на участках, которые ранее археологически не исследовались, сообщил и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.
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"Мы обнаружили погребальные комплексы разного времени с конца IV — первой половины V веков и до VI века. Как обычно, этот могильник преподнес нам сюрпризы в плане вещей. Этот некрополь предназначался не для рядового населения. Там есть комплексы, оставленные элитной группой жителей округи Мангупа и всего юго-западного Крыма того времени. Несмотря на то, что эти комплексы были сильно разграблены, есть вещи, которые представляют научный интерес", — рассказал он.
Среди находок археологов — фибулы, золотые серьги, элементы поясного набора (заклепки) и обувные пряжки, а также выполненные из золотой фольги нашивные украшения-аппликации, которые могли украшать ворот платья. По мнению ученых, эти предметы указывают на погребения аристократии.
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"Скорее всего, в обоих склепах, где найдены вещи, были погребены богатые женщины. Об этом говорят золотые украшения: у одной женщины были фибулы и аппликации, у другой — серьги, подобных которым в Крыму было найдено достаточно мало. Вероятно, эти серьги были импортными, а фибулы были изготовлены в Крыму (в Херсонесе или Боспоре)", — пояснил младший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Артур Набоков.
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоОбувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
Обувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 7
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоОбувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
Обувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
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© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоЭлемент поясного набора
Элемент поясного набора
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
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© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоСерьги из золотой пластины с вставками из граната или сердолика
Серьги из золотой пластины с вставками из граната или сердолика
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
4 из 7
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоЗаклепки
Заклепки
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
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© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоУкрашения
Украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
6 из 7
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоЭлемент поясного набора
Элемент поясного набора
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
7 из 7
Обувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 7
Обувные пряжки, элементы поясного набора, нашивные украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
2 из 7
Элемент поясного набора
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
3 из 7
Серьги из золотой пластины с вставками из граната или сердолика
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
4 из 7
Заклепки
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
5 из 7
Украшения
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
6 из 7
Элемент поясного набора
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
7 из 7
Исследователи отметили хорошую степень сохранности найденных предметов. Только золотые серьги были раздавлены, хотя одну серьгу удалось полностью восстановить. Они изготовлены из золотой пластины с вставками из драгоценных камней — граната или сердолика, сообщила аспирант кафедры археологии и всеобщей истории исторического факультета КФУ им. В. И. Вернадского Светлана Цапко.
"Что касается фибул, то одна из них была изготовлена из серебра. На ней можем фиксировать следы ремонта в виде двух заклепок в верхней и нижней частях. Пружина на фибуле была выполнена из медного сплава, и можно предположить, что в первоначальном виде она была выполнена из серебра. Еще мы обнаружили серебряные литые фибулы, которые были покрыты золотой пластиной с небольшим орнаментом в верхней части и вставками из красного камня треугольной и округлой формы, также, возможно, граната или сердолика", — рассказала она.
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоФибула
Фибула
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 2
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоФибулы
Фибулы
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
2 из 2
Фибула
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 2
Фибулы
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
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Кроме того, археологи нашли пиксиду — изделие из рога для хранения румян и пудры, украшенную кругами и концентрическими линиями. Также была найдена разбитая в древности краснолаковая тарелка, которую специалистам практически полностью удалось восстановить.
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоПиксида
Пиксида
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 2
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. ВернадскогоКраснолаковая тарелка
Краснолаковая тарелка
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
2 из 2
Пиксида
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
1 из 2
Краснолаковая тарелка
© Фото предоставлено КФУ им. В.И. Вернадского
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Помимо Алмалыкского могильника, археологи также исследовали Южный пещерный монастырь XV столетия с сохранившейся фресковой композицией, расположенный на склоне Мангупского плато. Здесь специалисты провели работы по очистке, описанию и фотофиксации всех скальных комплексов, гротов и пещер, которые входили в состав монастыря, и работы геоморфологического характера.
"Еще одним объектом исследований археологов стал мусульманский некрополь на холме Мазар-тепе. Этот могильник, который функционировал с XVI до XIX вв., отличается большим количеством сложных погребальных конструкций, каменных оградок с башташами, некоторые из которых сохранились на своем исходном месте", — добавил Валерий Науменко.
Исследования Мангупского городища — один из самых продолжительных археологических проектов в Крыму. В этом году Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета провела 57-й сезон работ.