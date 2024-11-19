https://ria.ru/20241119/nato-1984709905.html

В ООН выразили обеспокоенность после ударов ATACMS по Брянской области

В ООН выразили обеспокоенность после ударов ATACMS по Брянской области - РИА Новости, 19.11.2024

В ООН выразили обеспокоенность после ударов ATACMS по Брянской области

В офисе генсека ООН на фоне ударов ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области вновь выразили обеспокоенность эскалацией конфликта, призвали к его завершению. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:13

2024-11-19T21:13

2024-11-19T21:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

брянская область

москва

владимир путин

стефан дюжаррик

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_24087fc0243a772a20050d0e8bd965fd.jpg

ООН, 19 ноя - РИА Новости. В офисе генсека ООН на фоне ударов ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области вновь выразили обеспокоенность эскалацией конфликта, призвали к его завершению."Мы всегда выражали нашу обеспокоенность по поводу эскалации и того факта, что этот конфликт вообще продолжается, не говоря уже об эскалации", - сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос об обеспокоенности из-за ударов ВСУ ракетами ATACMS по российскому региону.Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241119/britaniya-1984709298.html

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984701199.html

россия

брянская область

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, брянская область, москва, владимир путин, стефан дюжаррик, дмитрий песков, вооруженные силы украины, оон, нато, украина