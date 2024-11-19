https://ria.ru/20241119/nato-1984573610.html

Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия, заявил Рютте

Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия, заявил Рютте - РИА Новости, 19.11.2024

Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия, заявил Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте перед участием в заседании глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, не должен накладывать... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:35

2024-11-19T12:35

2024-11-19T12:54

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте перед участием в заседании глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, не должен накладывать ограничения на его использование."НАТО ранее заявляла, что лучше не накладывать ограничения на вооружения, поставляемые союзниками. Это общий подход, но решают сами государства", - сказал он.По словам генсека, он предпочитает, в принципе, много не говорить о том, что поставляют и какие решения принимают союзники по военной помощи Украине. "Лучше не говорить много о том, что мы делаем или не делаем… Я не буду говорить, что должны делать или не делать союзники, они могут делать заявления сами, если хотят. Я бы в общем сказал, что не стоит слишком много говорить, чтобы наш противник не был более осведомлен, чем это необходимо", - пояснил он.Рютте также в очередной раз бездоказательно возложил ответственность за последнюю эскалацию на Россию, в частности, упомянув об ударах по объектам на украинской территории.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984420311.html

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