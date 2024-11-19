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Экс-полковник СБУ рассказал о подготовке НАТО сотрудников ГУР Украины
Экс-полковник СБУ рассказал о подготовке НАТО сотрудников ГУР Украины - РИА Новости, 19.11.2024
Экс-полковник СБУ рассказал о подготовке НАТО сотрудников ГУР Украины
Сотрудников ГУР Украины с 2005 года готовили специалисты НАТО, сообщил РИА Новости полковник СБУ в отставке Александр Мазур. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:48
2024-11-19T06:48
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудников ГУР Украины с 2005 года готовили специалисты НАТО, сообщил РИА Новости полковник СБУ в отставке Александр Мазур. "Как работала система ГУР. Это полностью с 2005 года заброска и, так сказать, на базах НАТО осуществляли подготовку людей. Небольшими подразделениями, а малым количеством людей, 3-5 человек, проходили определенные специальные подготовки. Уже по тем временам, фактически, можно сказать, готовили ядро, ядро этих офицеров ГУРовских", - рассказал собеседник агентства. Также он отметил, что эту информацию ему рассказывали бывшие коллеги из СБУ, которые перешли в службу внешней разведки. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления СБУ. С 2017 по 2018 год он оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года Верховный Суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по ДНР за шпионаж.
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, служба безопасности украины, нато
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, НАТО
Экс-полковник СБУ рассказал о подготовке НАТО сотрудников ГУР Украины
Мазур: сотрудников ГУР Украины готовили специалисты НАТО с 2005 года
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудников ГУР Украины с 2005 года готовили специалисты НАТО, сообщил РИА Новости полковник СБУ в отставке Александр Мазур.
"Как работала система ГУР. Это полностью с 2005 года заброска и, так сказать, на базах НАТО осуществляли подготовку людей. Небольшими подразделениями, а малым количеством людей, 3-5 человек, проходили определенные специальные подготовки. Уже по тем временам, фактически, можно сказать, готовили ядро, ядро этих офицеров ГУРовских", - рассказал собеседник агентства.
Также он отметил, что эту информацию ему рассказывали бывшие коллеги из СБУ, которые перешли в службу внешней разведки.
Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления СБУ. С 2017 по 2018 год он оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР
. В октябре 2024 года Верховный Суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России
по ДНР за шпионаж.