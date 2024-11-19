https://ria.ru/20241119/nato-1984509826.html

Экс-полковник СБУ рассказал о подготовке НАТО сотрудников ГУР Украины

Экс-полковник СБУ рассказал о подготовке НАТО сотрудников ГУР Украины - РИА Новости, 19.11.2024

Экс-полковник СБУ рассказал о подготовке НАТО сотрудников ГУР Украины

Сотрудников ГУР Украины с 2005 года готовили специалисты НАТО, сообщил РИА Новости полковник СБУ в отставке Александр Мазур. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:48

2024-11-19T06:48

2024-11-19T06:48

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

служба безопасности украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980114871_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_3e6a94afdb6e30c9619e1955e8b79567.jpg

ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудников ГУР Украины с 2005 года готовили специалисты НАТО, сообщил РИА Новости полковник СБУ в отставке Александр Мазур. "Как работала система ГУР. Это полностью с 2005 года заброска и, так сказать, на базах НАТО осуществляли подготовку людей. Небольшими подразделениями, а малым количеством людей, 3-5 человек, проходили определенные специальные подготовки. Уже по тем временам, фактически, можно сказать, готовили ядро, ядро этих офицеров ГУРовских", - рассказал собеседник агентства. Также он отметил, что эту информацию ему рассказывали бывшие коллеги из СБУ, которые перешли в службу внешней разведки. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления СБУ. С 2017 по 2018 год он оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года Верховный Суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по ДНР за шпионаж.

https://ria.ru/20241119/pytki-1984505286.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, служба безопасности украины, нато