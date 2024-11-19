https://ria.ru/20241119/nalog-1984630699.html
В Суздале введут туристический налог
В Суздале введут туристический налог - РИА Новости, 19.11.2024
В Суздале введут туристический налог
Депутаты города Суздаля Владимирской области приняли решение о введении со следующего года туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:20
2024-11-19T15:20
2024-11-19T15:20
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РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты города Суздаля Владимирской области приняли решение о введении со следующего года туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета народных депутатов города. Ранее власти Владимирской области сообщали, что решения о введении туристического налога приняты в областном центре и городе Муроме. "Девятнадцатого ноября депутаты совета народных депутатов города Суздаля приняли решение о введении с 1 января 2025 года на территории Суздаля туристического налога", - говорится в сообщении. В следующем году ставка составит 1% от налоговой базы, к 2029 году запланировано ее доведение до 5%. В дополнение к льготам, установленным федеральным перечнем, в том числе для участников СВО, от уплаты налога освобождаются дети до 18 лет, многодетные семьи, лица, сопровождающие инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов. Предполагается, что в следующем году дополнительные доходы бюджета города составят 24,6 миллиона рублей. Полученные средства планируется направить на благоустройство Суздаля. В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам.
https://ria.ru/20241114/turisticheskiy_nalog-1983643319.html
https://ria.ru/20241030/nalog-1980829767.html
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суздаль, владимирская область, муром, россия
Туризм, Суздаль, Владимирская область, Муром, Россия
В Суздале введут туристический налог
В Суздале с 2025 года введут туристический налог
РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты города Суздаля Владимирской области приняли решение о введении со следующего года туристического налога, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета народных депутатов города.
Ранее власти Владимирской области сообщали, что решения о введении туристического налога приняты в областном центре и городе Муроме
.
"Девятнадцатого ноября депутаты совета народных депутатов города Суздаля приняли решение о введении с 1 января 2025 года на территории Суздаля туристического налога", - говорится в сообщении.
В следующем году ставка составит 1% от налоговой базы, к 2029 году запланировано ее доведение до 5%. В дополнение к льготам, установленным федеральным перечнем, в том числе для участников СВО, от уплаты налога освобождаются дети до 18 лет, многодетные семьи, лица, сопровождающие инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов.
Предполагается, что в следующем году дополнительные доходы бюджета города составят 24,6 миллиона рублей. Полученные средства планируется направить на благоустройство Суздаля.
В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ
введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам.