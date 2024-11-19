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Корабль "Прогресс МС-27" свели с орбиты и затопили в Тихом океане - РИА Новости, 19.11.2024
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Наука
 
20:20 19.11.2024 (обновлено: 20:48 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/ms-27-1984704474.html
Корабль "Прогресс МС-27" свели с орбиты и затопили в Тихом океане
Корабль "Прогресс МС-27" свели с орбиты и затопили в Тихом океане - РИА Новости, 19.11.2024
Корабль "Прогресс МС-27" свели с орбиты и затопили в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-27", который днем во вторник отстыковался от МКС, вошел в атмосферу и упал в Тихий океан, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T20:20
2024-11-19T20:48
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-27", который днем во вторник отстыковался от МКС, вошел в атмосферу и упал в Тихий океан, сообщил "Роскосмос". "Прогресс МС-27" завершил свой полет. Грузовик, проработавший полгода в составе российского сегмента МКС, сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — говорится в заявлении. Корабль отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 15:53 по московскому времени. Его двигательная установка включилась в 19:11 и проработала почти четыре минуты. Она выдала импульс на торможение, после чего корабль сошел с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. "Прогресс МС-27" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 1 июня 2024 года. Он привез на станцию сухие грузы для систем станции и экипажа МКС, топливо, воду и азот для пополнения атмосферы. Кроме того, он доставил на орбиту оборудование для научных экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган". На место, которое "Прогресс МС-27" освободит на МКС, пристыкуется новый грузовой корабль "Прогресс МС-29", старт которого на ракете "Союз-2.1а" с Байконура запланирован на 21 ноября.
https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html
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Корабль "Прогресс МС-27" свели с орбиты и затопили в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" свели с орбиты и затопили в Тихом океане

© Роскосмос | Перейти в медиабанк"Прогресс МС-27"
Прогресс МС-27 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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"Прогресс МС-27". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-27", который днем во вторник отстыковался от МКС, вошел в атмосферу и упал в Тихий океан, сообщил "Роскосмос".
«
"Прогресс МС-27" завершил свой полет. Грузовик, проработавший полгода в составе российского сегмента МКС, сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — говорится в заявлении.
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Корабль отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 15:53 по московскому времени. Его двигательная установка включилась в 19:11 и проработала почти четыре минуты. Она выдала импульс на торможение, после чего корабль сошел с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился.
"Прогресс МС-27" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 1 июня 2024 года. Он привез на станцию сухие грузы для систем станции и экипажа МКС, топливо, воду и азот для пополнения атмосферы. Кроме того, он доставил на орбиту оборудование для научных экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган".
На место, которое "Прогресс МС-27" освободит на МКС, пристыкуется новый грузовой корабль "Прогресс МС-29", старт которого на ракете "Союз-2.1а" с Байконура запланирован на 21 ноября.
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