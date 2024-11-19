https://ria.ru/20241119/most-1984628446.html
На Крымском мосту возобновили движение автобусов
На Крымском мосту возобновили движение автобусов - РИА Новости, 19.11.2024
На Крымском мосту возобновили движение автобусов
На Крымском мосту возобновили ранее приостановленное движение автобусов из Крыма на Кубань, сообщается в оперативном канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:12
2024-11-19T15:12
2024-11-19T15:29
россия
авто
керчь
тамань (станица)
азовское море
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 19 ноя – РИА Новости. На Крымском мосту возобновили ранее приостановленное движение автобусов из Крыма на Кубань, сообщается в оперативном канале о ситуации на транспортном переходе.Ранее в оперативном канале сообщили о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту в направлении из Крыма на Кубань, в Крым транспорт движется штатно. Причины не уточнялись. Позднее был разрешен проезд только легковых автомобилей из Крыма на Кубань."Движение пассажирских автобусов в направлении Керчь - Тамань возобновлено", - говорится в сообщении.По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://ria.ru/20241115/bespilotniki-1983872770.html
https://ria.ru/20241101/krym-1981262162.html
россия
керчь
тамань (станица)
азовское море
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россия, авто, керчь, тамань (станица), азовское море, крымский мост, республика крым
Россия, Авто, Керчь, Тамань (станица), Азовское море, Крымский мост, Республика Крым
На Крымском мосту возобновили движение автобусов
На Крымском мосту возобновили движение автобусов на Кубань