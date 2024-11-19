https://ria.ru/20241119/most-1984628446.html

На Крымском мосту возобновили движение автобусов

На Крымском мосту возобновили движение автобусов - РИА Новости, 19.11.2024

На Крымском мосту возобновили движение автобусов

На Крымском мосту возобновили ранее приостановленное движение автобусов из Крыма на Кубань, сообщается в оперативном канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:12

2024-11-19T15:12

2024-11-19T15:29

россия

авто

керчь

тамань (станица)

азовское море

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ 19 ноя – РИА Новости. На Крымском мосту возобновили ранее приостановленное движение автобусов из Крыма на Кубань, сообщается в оперативном канале о ситуации на транспортном переходе.Ранее в оперативном канале сообщили о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту в направлении из Крыма на Кубань, в Крым транспорт движется штатно. Причины не уточнялись. Позднее был разрешен проезд только легковых автомобилей из Крыма на Кубань."Движение пассажирских автобусов в направлении Керчь - Тамань возобновлено", - говорится в сообщении.По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

https://ria.ru/20241115/bespilotniki-1983872770.html

https://ria.ru/20241101/krym-1981262162.html

россия

керчь

тамань (станица)

азовское море

республика крым

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россия, авто, керчь, тамань (станица), азовское море, крымский мост, республика крым