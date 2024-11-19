https://ria.ru/20241119/moskva-1984539504.html

В Минэнерго рассказали, ограничат ли криптомайнинг в Москве

В Минэнерго рассказали, ограничат ли криптомайнинг в Москве - РИА Новости, 19.11.2024

В Минэнерго рассказали, ограничат ли криптомайнинг в Москве

Ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут, правительственная комиссия по электроэнергетике в понедельник не рассматривала и вопрос покрытия... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:49

2024-11-19T10:49

2024-11-19T11:32

экономика

москва

россия

иркутская область

евгений грабчак

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут, правительственная комиссия по электроэнергетике в понедельник не рассматривала и вопрос покрытия прогнозируемого энергодефицита в Московском регионе, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак."Все, что министерство предлагает, было поддержано", - сказал Грабчак по итогам правкомиссии. Он уточнил, что правкомиссия одобрила ограничения на майнинг криптовалют в 13 регионах.На вопрос, вошла ли Москва в список регионов, где будет ограничен криптомайнинг, Грабчак ответил: "Пока нет".Системный оператор Единой энергетической системы РФ ранее в ноябре предлагал Минэнерго рассмотреть вопрос о запрете майнинга криптовалюты в Москве и Московской области на зимний период, начиная уже с 2024 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости.Грабчак уточнил, что правкомиссия в понедельник не рассматривала и покрытие прогнозируемого энергодефицита Московского региона.Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Участники совещания обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории субъектов России со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике.Как сообщил кабмин, указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Бурятии и Забайкальского края. Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20241116/dagestan-1984152404.html

https://ria.ru/20241119/kriptomayning-1984534891.html

москва

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, россия, иркутская область, евгений грабчак, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)