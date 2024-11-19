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В Минэнерго рассказали, ограничат ли криптомайнинг в Москве - РИА Новости, 19.11.2024
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10:49 19.11.2024 (обновлено: 11:32 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/moskva-1984539504.html
В Минэнерго рассказали, ограничат ли криптомайнинг в Москве
В Минэнерго рассказали, ограничат ли криптомайнинг в Москве - РИА Новости, 19.11.2024
В Минэнерго рассказали, ограничат ли криптомайнинг в Москве
Ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут, правительственная комиссия по электроэнергетике в понедельник не рассматривала и вопрос покрытия... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:49
2024-11-19T11:32
экономика
москва
россия
иркутская область
евгений грабчак
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут, правительственная комиссия по электроэнергетике в понедельник не рассматривала и вопрос покрытия прогнозируемого энергодефицита в Московском регионе, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак."Все, что министерство предлагает, было поддержано", - сказал Грабчак по итогам правкомиссии. Он уточнил, что правкомиссия одобрила ограничения на майнинг криптовалют в 13 регионах.На вопрос, вошла ли Москва в список регионов, где будет ограничен криптомайнинг, Грабчак ответил: "Пока нет".Системный оператор Единой энергетической системы РФ ранее в ноябре предлагал Минэнерго рассмотреть вопрос о запрете майнинга криптовалюты в Москве и Московской области на зимний период, начиная уже с 2024 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости.Грабчак уточнил, что правкомиссия в понедельник не рассматривала и покрытие прогнозируемого энергодефицита Московского региона.Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Участники совещания обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории субъектов России со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике.Как сообщил кабмин, указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Бурятии и Забайкальского края. Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20241116/dagestan-1984152404.html
https://ria.ru/20241119/kriptomayning-1984534891.html
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экономика, москва, россия, иркутская область, евгений грабчак, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Москва, Россия, Иркутская область, Евгений Грабчак, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Минэнерго рассказали, ограничат ли криптомайнинг в Москве

Минэнерго: ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками
Стойка с асиками - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут, правительственная комиссия по электроэнергетике в понедельник не рассматривала и вопрос покрытия прогнозируемого энергодефицита в Московском регионе, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
"Все, что министерство предлагает, было поддержано", - сказал Грабчак по итогам правкомиссии. Он уточнил, что правкомиссия одобрила ограничения на майнинг криптовалют в 13 регионах.
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На вопрос, вошла ли Москва в список регионов, где будет ограничен криптомайнинг, Грабчак ответил: "Пока нет".
Системный оператор Единой энергетической системы РФ ранее в ноябре предлагал Минэнерго рассмотреть вопрос о запрете майнинга криптовалюты в Москве и Московской области на зимний период, начиная уже с 2024 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости.
Грабчак уточнил, что правкомиссия в понедельник не рассматривала и покрытие прогнозируемого энергодефицита Московского региона.
Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Участники совещания обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории субъектов России со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике.
Как сообщил кабмин, указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Бурятии и Забайкальского края. Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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ЭкономикаМоскваРоссияИркутская областьЕвгений ГрабчакАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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