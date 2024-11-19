В Минэнерго рассказали, ограничат ли криптомайнинг в Москве
Минэнерго: ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут
Стойка с асиками. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут, правительственная комиссия по электроэнергетике в понедельник не рассматривала и вопрос покрытия прогнозируемого энергодефицита в Московском регионе, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
"Все, что министерство предлагает, было поддержано", - сказал Грабчак по итогам правкомиссии. Он уточнил, что правкомиссия одобрила ограничения на майнинг криптовалют в 13 регионах.
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На вопрос, вошла ли Москва в список регионов, где будет ограничен криптомайнинг, Грабчак ответил: "Пока нет".
Системный оператор Единой энергетической системы РФ ранее в ноябре предлагал Минэнерго рассмотреть вопрос о запрете майнинга криптовалюты в Москве и Московской области на зимний период, начиная уже с 2024 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости.
Грабчак уточнил, что правкомиссия в понедельник не рассматривала и покрытие прогнозируемого энергодефицита Московского региона.
Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Участники совещания обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории субъектов России со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике.
Как сообщил кабмин, указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Бурятии и Забайкальского края. Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.