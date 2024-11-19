В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди
Песков: отношения Путина и Моди носят прагматический характер
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин вручет премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин вручет премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Отношения президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди носят прагматичный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что у мистера Моди, ну, конечно, очень, очень особые, очень прагматичные отношения с нашим президентом, и что он также поддерживает контакты с украинской стороной", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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