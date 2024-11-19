https://ria.ru/20241119/modi-1984573312.html

В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди

В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди - РИА Новости, 19.11.2024

В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди

Отношения президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди носят прагматичный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:34

2024-11-19T12:34

2024-11-19T12:47

в мире

владимир путин

нарендра моди

дмитрий песков

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Отношения президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди носят прагматичный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы знаем, что у мистера Моди, ну, конечно, очень, очень особые, очень прагматичные отношения с нашим президентом, и что он также поддерживает контакты с украинской стороной", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241116/ukraina-1984141064.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков