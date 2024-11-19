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В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди - РИА Новости, 19.11.2024
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12:34 19.11.2024 (обновлено: 12:47 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/modi-1984573312.html
В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди
В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди
Отношения президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди носят прагматичный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:34
2024-11-19T12:47
в мире
владимир путин
нарендра моди
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Отношения президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди носят прагматичный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы знаем, что у мистера Моди, ну, конечно, очень, очень особые, очень прагматичные отношения с нашим президентом, и что он также поддерживает контакты с украинской стороной", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241116/ukraina-1984141064.html
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в мире, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков
В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди

Песков: отношения Путина и Моди носят прагматический характер

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин вручет премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин вручет премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин вручет премьер-министру Индии Нарендре Моди Орден Андрея Первозванного во время встречи в Москве. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Отношения президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди носят прагматичный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что у мистера Моди, ну, конечно, очень, очень особые, очень прагматичные отношения с нашим президентом, и что он также поддерживает контакты с украинской стороной", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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В миреВладимир ПутинНарендра МодиДмитрий Песков
 
 
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