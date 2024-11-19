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Корабль "Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором
Корабль "Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 19.11.2024
Корабль "Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором
Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увёл Международную космическую станцию от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:32
2024-11-19T23:32
2024-11-19T23:36
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увёл Международную космическую станцию от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."Орбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с космическим мусором. В 23.09 мск включены двигатели грузовика "Прогресс МС-28", которые проработали 330,90 секунд и выдали импульс 0,5 метра в секунду, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 800 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что после проведения маневра средняя высота орбиты составила 417,35 километра.
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Космос - РИА Наука, Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Россия
Корабль "Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором
"Прогресс МС-28" увел МКС от возможного столкновения с космическим мусором