https://ria.ru/20241119/mks-1984719512.html

Корабль "Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором

Корабль "Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 19.11.2024

Корабль "Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увёл Международную космическую станцию от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T23:32

2024-11-19T23:32

2024-11-19T23:36

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международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" увёл Международную космическую станцию от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."Орбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с космическим мусором. В 23.09 мск включены двигатели грузовика "Прогресс МС-28", которые проработали 330,90 секунд и выдали импульс 0,5 метра в секунду, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 800 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что после проведения маневра средняя высота орбиты составила 417,35 километра.

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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия