https://ria.ru/20241119/mishustin-1984634894.html
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов по образованию
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов по образованию - РИА Новости, 19.11.2024
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов по образованию
Общий объем финансирования на национальные проекты "Образование" и "Наука и университеты" превысил 1,3 триллиона рублей за пять лет, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:33
2024-11-19T15:33
2024-11-19T16:11
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Общий объем финансирования на национальные проекты "Образование" и "Наука и университеты" превысил 1,3 триллиона рублей за пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В рамках двух масштабных национальных проектов "Образование" и "Наука и университеты" за пять лет был выполнен самый широкий комплекс профильных мероприятий, на который из бюджета было выделено почти 1 триллион 300 миллиардов рублей. За счет этих средств по всей стране улучшили инфраструктуру отремонтировали и построили тысячи учреждений - от детских садиков до высших учебных заведений, оснастили их современным оборудованием", - сказал Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития общего и профессионального образования. Кроме того, премьер отметил запуск проектов "Профессионалитет", "Передовые инженерные школы", "Приоритет-2030", а также открытие в регионах объектов кампусов, которые соответствуют мировым стандартам. Мишустин также напомнил, что в сентябре был дан старт специализированному учебно-научному центру при Новосибирском университете, кроме того, кабмин приступает к созданию сети из 12 флагманских школ, где станут применяться "современные технологии в преподавании и в инфраструктуре". "Сформирован такой прочный задел для решения поставленных задач. И конечно, все эти мероприятия будут продолжены со следующего года в национальном проекте "Молодёжь и дети", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20241119/mishustin-1984633024.html
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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов по образованию
Мишустин: на нацпроекты по образованию выделили 1,3 трлн рублей за пять лет
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Общий объем финансирования на национальные проекты "Образование" и "Наука и университеты" превысил 1,3 триллиона рублей за пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В рамках двух масштабных национальных проектов "Образование" и "Наука и университеты" за пять лет был выполнен самый широкий комплекс профильных мероприятий, на который из бюджета было выделено почти 1 триллион 300 миллиардов рублей. За счет этих средств по всей стране улучшили инфраструктуру отремонтировали и построили тысячи учреждений - от детских садиков до высших учебных заведений, оснастили их современным оборудованием", - сказал Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития общего и профессионального образования.
Кроме того, премьер отметил запуск проектов "Профессионалитет", "Передовые инженерные школы", "Приоритет-2030", а также открытие в регионах объектов кампусов, которые соответствуют мировым стандартам.
Мишустин также напомнил, что в сентябре был дан старт специализированному учебно-научному центру при Новосибирском университете, кроме того, кабмин приступает к созданию сети из 12 флагманских школ, где станут применяться "современные технологии в преподавании и в инфраструктуре".
"Сформирован такой прочный задел для решения поставленных задач. И конечно, все эти мероприятия будут продолжены со следующего года в национальном проекте "Молодёжь и дети", - добавил Мишустин.