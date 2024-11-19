https://ria.ru/20241119/mishustin-1984634894.html

Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов по образованию

Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов по образованию - РИА Новости, 19.11.2024

Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов по образованию

Общий объем финансирования на национальные проекты "Образование" и "Наука и университеты" превысил 1,3 триллиона рублей за пять лет, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:33

2024-11-19T15:33

2024-11-19T16:11

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Общий объем финансирования на национальные проекты "Образование" и "Наука и университеты" превысил 1,3 триллиона рублей за пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В рамках двух масштабных национальных проектов "Образование" и "Наука и университеты" за пять лет был выполнен самый широкий комплекс профильных мероприятий, на который из бюджета было выделено почти 1 триллион 300 миллиардов рублей. За счет этих средств по всей стране улучшили инфраструктуру отремонтировали и построили тысячи учреждений - от детских садиков до высших учебных заведений, оснастили их современным оборудованием", - сказал Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития общего и профессионального образования. Кроме того, премьер отметил запуск проектов "Профессионалитет", "Передовые инженерные школы", "Приоритет-2030", а также открытие в регионах объектов кампусов, которые соответствуют мировым стандартам. Мишустин также напомнил, что в сентябре был дан старт специализированному учебно-научному центру при Новосибирском университете, кроме того, кабмин приступает к созданию сети из 12 флагманских школ, где станут применяться "современные технологии в преподавании и в инфраструктуре". "Сформирован такой прочный задел для решения поставленных задач. И конечно, все эти мероприятия будут продолжены со следующего года в национальном проекте "Молодёжь и дети", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20241119/mishustin-1984633024.html

https://ria.ru/20241114/mishustin-1983711796.html

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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование