Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования
Мишустин: нужно сформировать систему оценки качества каждого уровня образования
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "О качестве общего и профессионального образования" в Координационном центре правительства. 19 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "О качестве общего и профессионального образования" в Координационном центре правительства. 19 ноября 2024
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о необходимости сформировать четкую систему качества каждого уровня образования.
"Сегодня нам предстоит сформировать четкую систему оценки качества образования – каждого его уровня. Инструменты у нас есть. Рособрнадзор разработал индекс оценки качества, аккредитационный мониторинг. В этом году они применялись впервые", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О качестве образования".
Также глава кабмина отметил, что предстоит проверить на практике меры, что позволит выявлять слабые места в этом процессе.
"Подходы и решения, которые определятся сегодня в рамках проведения нашей стратегической сессии, станут основой для дальнейшего формирования долгосрочной стратегии образования", – подчеркнул Мишустин.