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Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования - РИА Новости, 19.11.2024
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15:26 19.11.2024 (обновлено: 16:12 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/mishustin-1984633024.html
Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования
Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования - РИА Новости, 19.11.2024
Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о необходимости сформировать четкую систему качества каждого уровня образования. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:26
2024-11-19T16:12
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о необходимости сформировать четкую систему качества каждого уровня образования. "Сегодня нам предстоит сформировать четкую систему оценки качества образования – каждого его уровня. Инструменты у нас есть. Рособрнадзор разработал индекс оценки качества, аккредитационный мониторинг. В этом году они применялись впервые", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О качестве образования". Также глава кабмина отметил, что предстоит проверить на практике меры, что позволит выявлять слабые места в этом процессе. "Подходы и решения, которые определятся сегодня в рамках проведения нашей стратегической сессии, станут основой для дальнейшего формирования долгосрочной стратегии образования", – подчеркнул Мишустин.
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россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования

Мишустин: нужно сформировать систему оценки качества каждого уровня образования

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "О качестве общего и профессионального образования" в Координационном центре правительства. 19 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию О качестве общего и профессионального образования в Координационном центре правительства. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "О качестве общего и профессионального образования" в Координационном центре правительства. 19 ноября 2024
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о необходимости сформировать четкую систему качества каждого уровня образования.
"Сегодня нам предстоит сформировать четкую систему оценки качества образования – каждого его уровня. Инструменты у нас есть. Рособрнадзор разработал индекс оценки качества, аккредитационный мониторинг. В этом году они применялись впервые", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О качестве образования".
Также глава кабмина отметил, что предстоит проверить на практике меры, что позволит выявлять слабые места в этом процессе.
"Подходы и решения, которые определятся сегодня в рамках проведения нашей стратегической сессии, станут основой для дальнейшего формирования долгосрочной стратегии образования", – подчеркнул Мишустин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Мишустин призвал модернизировать форматы деятельности учебных заведений
29 октября, 15:51
 
РоссияМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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