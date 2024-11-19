https://ria.ru/20241119/mishustin-1984633024.html

Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования

Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования - РИА Новости, 19.11.2024

Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о необходимости сформировать четкую систему качества каждого уровня образования. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:26

2024-11-19T15:26

2024-11-19T16:12

россия

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о необходимости сформировать четкую систему качества каждого уровня образования. "Сегодня нам предстоит сформировать четкую систему оценки качества образования – каждого его уровня. Инструменты у нас есть. Рособрнадзор разработал индекс оценки качества, аккредитационный мониторинг. В этом году они применялись впервые", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О качестве образования". Также глава кабмина отметил, что предстоит проверить на практике меры, что позволит выявлять слабые места в этом процессе. "Подходы и решения, которые определятся сегодня в рамках проведения нашей стратегической сессии, станут основой для дальнейшего формирования долгосрочной стратегии образования", – подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20241029/mishustin-1980725878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, социальный навигатор, сн_образование