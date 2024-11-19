https://ria.ru/20241119/mintsifra-1984674346.html

Минцифры хочет обязать операторов связи использовать ИИ

Минцифры хочет обязать операторов связи использовать ИИ - РИА Новости, 19.11.2024

Минцифры хочет обязать операторов связи использовать ИИ

Минцифры РФ хочет обязать операторов связи использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления попыток воздействия на абонентов, заявил глава министерства... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:54

2024-11-19T17:54

2024-11-19T17:54

общество

технологии

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ хочет обязать операторов связи использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления попыток воздействия на абонентов, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках конференции "Безопасность клиента на первом месте" на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". "Мы хотим дать операторам связи возможность использовать искусственный интеллект для выявления, в момент активных соединений, попыток воздействия на абонентов ... Операторы с этим экспериментируют для защиты своих абонентов, предлагают как допуслугу. Нам кажется, что это должно быть обязательно", - сказал Шадаев. Министр отметил, что сейчас идет обсуждение большого пакета мер по антифроду. Среди них также обсуждается, что министерство должно формировать базу биометрических образцов мошенников. "Это достаточно серьезная мера", - прокомментировал он. По его мнению, если, к примеру, один раз биометрический образец голоса мошенника попал в единую базу, то после голос должен распознаваться ИИ каждый раз в рамках анализа. Такие соединения должны блокироваться и разрываться.

https://ria.ru/20241114/google-1983758463.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, максут шадаев