https://ria.ru/20241119/mfts-1984567501.html
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял миллион звонков
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял миллион звонков - РИА Новости, 19.11.2024
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял миллион звонков
Виртуальный ассистент контакт-центра МФЦ Подмосковья принял миллион звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:09
2024-11-19T12:09
2024-11-19T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984566258_0:0:1189:669_1920x0_80_0_0_b1d8a1771fcf88d131ddefe33ed855c5.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Виртуальный ассистент контакт-центра МФЦ Подмосковья принял миллион звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Голосовой помощник МФЦ Галина появился два года назад, чтобы разгрузить операторов, повысить доступность услуг и улучшить качество работы контакт-центра. Теперь жители региона могут без ожидания на линии получать ответы на свои вопросы, причем информацию об услугах и оформлении заявлений виртуальный ассистент предоставляет круглосуточно", – подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник. Она отметила, что робот Галина не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы, а также сообщает жителям о готовности документов. Самыми популярными темами обращений в контакт-центр МФЦ в 2024 году стали проверка статуса заявления (165 тысяч звонков), запись в МФЦ (44 тысячи), вопросы социальной сферы – оформление субсидий, выплат, пособий (30 тысяч), регистрация права собственности (24 тысячи), оформление общегражданского паспорта (23 тысячи). Чтобы позвонить в контакт-центр МФЦ Подмосковья и получить консультацию цифрового ассистента, необходимо набрать 122 и в тональном режиме нажать кнопку три.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984566258_44:0:991:710_1920x0_80_0_0_07561a621ac56bcde9e00cbe6309d4af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Виртуальный ассистент контакт-центра МФЦ Подмосковья принял миллион звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Голосовой помощник МФЦ Галина появился два года назад, чтобы разгрузить операторов, повысить доступность услуг и улучшить качество работы контакт-центра. Теперь жители региона могут без ожидания на линии получать ответы на свои вопросы, причем информацию об услугах и оформлении заявлений виртуальный ассистент предоставляет круглосуточно", – подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Она отметила, что робот Галина не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы, а также сообщает жителям о готовности документов.
Самыми популярными темами обращений в контакт-центр МФЦ в 2024 году стали проверка статуса заявления (165 тысяч звонков), запись в МФЦ (44 тысячи), вопросы социальной сферы – оформление субсидий, выплат, пособий (30 тысяч), регистрация права собственности (24 тысячи), оформление общегражданского паспорта (23 тысячи).
Чтобы позвонить в контакт-центр МФЦ Подмосковья и получить консультацию цифрового ассистента, необходимо набрать 122 и в тональном режиме нажать кнопку три.