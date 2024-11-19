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Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял миллион звонков - РИА Новости, 19.11.2024
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Новости Подмосковья
 
12:09 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/mfts-1984567501.html
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял миллион звонков
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял миллион звонков - РИА Новости, 19.11.2024
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял миллион звонков
Виртуальный ассистент контакт-центра МФЦ Подмосковья принял миллион звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:09
2024-11-19T12:09
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Виртуальный ассистент контакт-центра МФЦ Подмосковья принял миллион звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Голосовой помощник МФЦ Галина появился два года назад, чтобы разгрузить операторов, повысить доступность услуг и улучшить качество работы контакт-центра. Теперь жители региона могут без ожидания на линии получать ответы на свои вопросы, причем информацию об услугах и оформлении заявлений виртуальный ассистент предоставляет круглосуточно", – подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник. Она отметила, что робот Галина не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы, а также сообщает жителям о готовности документов. Самыми популярными темами обращений в контакт-центр МФЦ в 2024 году стали проверка статуса заявления (165 тысяч звонков), запись в МФЦ (44 тысячи), вопросы социальной сферы – оформление субсидий, выплат, пособий (30 тысяч), регистрация права собственности (24 тысячи), оформление общегражданского паспорта (23 тысячи). Чтобы позвонить в контакт-центр МФЦ Подмосковья и получить консультацию цифрового ассистента, необходимо набрать 122 и в тональном режиме нажать кнопку три.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял миллион звонков

© Фото : Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской областиМФЦ Подмосковья
МФЦ Подмосковья - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
МФЦ Подмосковья . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Виртуальный ассистент контакт-центра МФЦ Подмосковья принял миллион звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Голосовой помощник МФЦ Галина появился два года назад, чтобы разгрузить операторов, повысить доступность услуг и улучшить качество работы контакт-центра. Теперь жители региона могут без ожидания на линии получать ответы на свои вопросы, причем информацию об услугах и оформлении заявлений виртуальный ассистент предоставляет круглосуточно", – подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Она отметила, что робот Галина не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы, а также сообщает жителям о готовности документов.
Самыми популярными темами обращений в контакт-центр МФЦ в 2024 году стали проверка статуса заявления (165 тысяч звонков), запись в МФЦ (44 тысячи), вопросы социальной сферы – оформление субсидий, выплат, пособий (30 тысяч), регистрация права собственности (24 тысячи), оформление общегражданского паспорта (23 тысячи).
Чтобы позвонить в контакт-центр МФЦ Подмосковья и получить консультацию цифрового ассистента, необходимо набрать 122 и в тональном режиме нажать кнопку три.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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