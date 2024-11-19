https://ria.ru/20241119/medvedev-1984567032.html
Медведев предрек третью мировую войну
Медведев предрек третью мировую войну - РИА Новости, 19.11.2024
Медведев предрек третью мировую войну
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о третьей мировой войне, заявив, что использование ракет НАТО можно квалифицировать как нападение на РФ,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:07
2024-11-19T12:07
2024-11-19T12:07
в мире
россия
киев
дмитрий медведев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434323_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_b58417ade2eac4092fba256cdd32816b.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о третьей мировой войне, заявив, что использование ракет НАТО можно квалифицировать как нападение на РФ, что дает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам альянса. "Важно одно – то, о чем сказал глава российского государства 12.09. И как результат сегодня утверждена новая версия Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII", - написал он в своем Telegram-канале. "Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20241118/bayden-1984315839.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434323_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_581243e5601b582de04e1203b72d1566.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Киев, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев предрек третью мировую войну
Медведев: использование оружия НАТО дает России право использовать ОМП