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Медведев предрек третью мировую войну - РИА Новости, 19.11.2024
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12:07 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/medvedev-1984567032.html
Медведев предрек третью мировую войну
Медведев предрек третью мировую войну - РИА Новости, 19.11.2024
Медведев предрек третью мировую войну
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о третьей мировой войне, заявив, что использование ракет НАТО можно квалифицировать как нападение на РФ,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:07
2024-11-19T12:07
в мире
россия
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о третьей мировой войне, заявив, что использование ракет НАТО можно квалифицировать как нападение на РФ, что дает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам альянса. "Важно одно – то, о чем сказал глава российского государства 12.09. И как результат сегодня утверждена новая версия Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII", - написал он в своем Telegram-канале. "Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества", - добавил Медведев.
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в мире, россия, киев, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Киев, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев предрек третью мировую войну

Медведев: использование оружия НАТО дает России право использовать ОМП

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о третьей мировой войне, заявив, что использование ракет НАТО можно квалифицировать как нападение на РФ, что дает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам альянса.
"Важно одно – то, о чем сказал глава российского государства 12.09. И как результат сегодня утверждена новая версия Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII", - написал он в своем Telegram-канале.
"Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества", - добавил Медведев.
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