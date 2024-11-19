https://ria.ru/20241119/medvedev-1984567032.html

Медведев предрек третью мировую войну

Медведев предрек третью мировую войну - РИА Новости, 19.11.2024

Медведев предрек третью мировую войну

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о третьей мировой войне, заявив, что использование ракет НАТО можно квалифицировать как нападение на РФ,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:07

2024-11-19T12:07

2024-11-19T12:07

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россия

киев

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о третьей мировой войне, заявив, что использование ракет НАТО можно квалифицировать как нападение на РФ, что дает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам альянса. "Важно одно – то, о чем сказал глава российского государства 12.09. И как результат сегодня утверждена новая версия Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII", - написал он в своем Telegram-канале. "Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20241118/bayden-1984315839.html

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в мире, россия, киев, дмитрий медведев, нато