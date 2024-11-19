https://ria.ru/20241119/mask-1984545299.html
Маск собирается спасти Америку от банкротства
Маск собирается спасти Америку от банкротства - РИА Новости, 19.11.2024
Маск собирается спасти Америку от банкротства
Американский предприниматель Илон Маск заверил в соцсети Х, что он и победивший на выборах президента США Дональд Трамп спасут Америку от банкротства. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:12
2024-11-19T11:12
2024-11-19T11:12
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заверил в соцсети Х, что он и победивший на выборах президента США Дональд Трамп спасут Америку от банкротства. Маск прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, в котором тот написал, что Маск и Трамп спасут Америку от банкротства. "Да", - ответил Маск. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241119/trump-1984027652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, илон маск, дональд трамп, камала харрис, nbc
В мире, США, Америка, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, NBC
Маск собирается спасти Америку от банкротства
Маск заявил, что вместе с Трампом спасет Америку от банкротства
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск заверил в соцсети Х
, что он и победивший на выборах президента США Дональд Трамп спасут Америку от банкротства.
Маск прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, в котором тот написал, что Маск и Трамп спасут Америку от банкротства.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.