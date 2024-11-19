Рейтинг@Mail.ru
Маск собирается спасти Америку от банкротства - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/mask-1984545299.html
Маск собирается спасти Америку от банкротства
Маск собирается спасти Америку от банкротства - РИА Новости, 19.11.2024
Маск собирается спасти Америку от банкротства
Американский предприниматель Илон Маск заверил в соцсети Х, что он и победивший на выборах президента США Дональд Трамп спасут Америку от банкротства. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:12
2024-11-19T11:12
в мире
сша
америка
илон маск
дональд трамп
камала харрис
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982376920_129:84:2819:1597_1920x0_80_0_0_289009a2dbc269286d5e42c469650a6c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заверил в соцсети Х, что он и победивший на выборах президента США Дональд Трамп спасут Америку от банкротства. Маск прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, в котором тот написал, что Маск и Трамп спасут Америку от банкротства. "Да", - ответил Маск. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241119/trump-1984027652.html
https://ria.ru/20240909/mask-1971505613.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982376920_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_9a0b5ca39c0e064387df471fe61d83a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, илон маск, дональд трамп, камала харрис, nbc
В мире, США, Америка, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, NBC
Маск собирается спасти Америку от банкротства

Маск заявил, что вместе с Трампом спасет Америку от банкротства

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заверил в соцсети Х, что он и победивший на выборах президента США Дональд Трамп спасут Америку от банкротства.
Маск прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, в котором тот написал, что Маск и Трамп спасут Америку от банкротства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Преемник найден". Трампа уже хотят свергнуть
Вчера, 08:00
"Да", - ответил Маск.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной
9 сентября, 04:48
 
В миреСШААмерикаИлон МаскДональд ТрампКамала ХаррисNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала