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Эксперты раскрыли, сколько стоит подготовка машины к зиме - РИА Новости, 19.11.2024
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04:22 19.11.2024
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Эксперты раскрыли, сколько стоит подготовка машины к зиме
Эксперты раскрыли, сколько стоит подготовка машины к зиме - РИА Новости, 19.11.2024
Эксперты раскрыли, сколько стоит подготовка машины к зиме
Траты россиян на подготовку автомобиля к зимнему сезону в начале ноября по сравнению с прошлым годом выросли на 16% - до 17,8 тысячи рублей, подсчитали для РИА... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:22
2024-11-19T04:22
авто
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Траты россиян на подготовку автомобиля к зимнему сезону в начале ноября по сравнению с прошлым годом выросли на 16% - до 17,8 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Если учитывать комплект товаров в расчете на один легковой автомобиль (аккумулятор, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость, услуга шиномонтажа, услуга автосервиса по сезонному техобслуживанию) в качестве условного набора товаров и услуг для подготовки машины к зиме, выходит 17 848 рублей – на 16% выше уровня прошлого года", - подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в первой половине ноября этого и прошлого года. Аналитики выяснили динамику трат и по отдельным товарам зимнего автомобильного набора. Так, средний чек на покупку щеток стеклоочистителя оказался на 15% выше прошлогоднего уровня, достигнув 1109 рублей. По незамерзающей жидкости он подрос на 13% - до 306 рублей, по аккумулятору - на 10%, до 6405 рублей. Увеличились также средние чеки по услугам шиномонтажа (на 17% - до 2670 рублей) и автосервиса (на 19% - до 7358 рублей). Авторы исследования также обратили внимание, что в первой половине ноября зафиксирован более высокий интерес автомобилистов к услугам шиномонтажа и сезонного техобслуживания, что объясняется отложенным спросом из-за теплой погоды в начале осени. Кроме того, по их мнению, увеличение средней стоимости покупок в рамках подготовки машин к зиме произошло, в том числе, на фоне более активного обновления автопарка в стране и увеличения вторичного рынка авто.
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авто, общество
Авто, Общество
Эксперты раскрыли, сколько стоит подготовка машины к зиме

Аналитики: траты россиян на подготовку автомобиля к зиме выросли на 16%

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРаботник меняет резину на колесе
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работник меняет резину на колесе . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Траты россиян на подготовку автомобиля к зимнему сезону в начале ноября по сравнению с прошлым годом выросли на 16% - до 17,8 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Если учитывать комплект товаров в расчете на один легковой автомобиль (аккумулятор, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость, услуга шиномонтажа, услуга автосервиса по сезонному техобслуживанию) в качестве условного набора товаров и услуг для подготовки машины к зиме, выходит 17 848 рублей – на 16% выше уровня прошлого года", - подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в первой половине ноября этого и прошлого года.
Аналитики выяснили динамику трат и по отдельным товарам зимнего автомобильного набора. Так, средний чек на покупку щеток стеклоочистителя оказался на 15% выше прошлогоднего уровня, достигнув 1109 рублей. По незамерзающей жидкости он подрос на 13% - до 306 рублей, по аккумулятору - на 10%, до 6405 рублей. Увеличились также средние чеки по услугам шиномонтажа (на 17% - до 2670 рублей) и автосервиса (на 19% - до 7358 рублей).
Авторы исследования также обратили внимание, что в первой половине ноября зафиксирован более высокий интерес автомобилистов к услугам шиномонтажа и сезонного техобслуживания, что объясняется отложенным спросом из-за теплой погоды в начале осени.
Кроме того, по их мнению, увеличение средней стоимости покупок в рамках подготовки машин к зиме произошло, в том числе, на фоне более активного обновления автопарка в стране и увеличения вторичного рынка авто.
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