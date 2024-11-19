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Макрон приветствовал решение США разрешить Украине наносить удары по России - РИА Новости, 19.11.2024
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04:40 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/makron-1984501949.html
Макрон приветствовал решение США разрешить Украине наносить удары по России
Макрон приветствовал решение США разрешить Украине наносить удары по России - РИА Новости, 19.11.2024
Макрон приветствовал решение США разрешить Украине наносить удары по России
Президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро приветствовал решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:40
2024-11-19T04:40
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро приветствовал решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ, передает агентство Франс Пресс. Ранее издание "РБК-Украина" со ссылкой на высокопоставленный источник в украинских военно-политических кругах сообщило, что Великобритания и Франция разрешили Украине своим бить дальнобойным оружием по территории РФ, но ограничились только Курской областью. "Это полностью хорошее решение", - цитирует агентство слова Макрона. Также, по мнению французского лидера, совместное заявление на саммите могло бы быть "более четким" в том, что касается украинского конфликта. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, владимир путин, джо байден, большая двадцатка, нато
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Джо Байден, Большая двадцатка, НАТО
Макрон приветствовал решение США разрешить Украине наносить удары по России

Франс Пресс: Макрон приветствовал решение США разрешить удары по России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро приветствовал решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ, передает агентство Франс Пресс.
Ранее издание "РБК-Украина" со ссылкой на высокопоставленный источник в украинских военно-политических кругах сообщило, что Великобритания и Франция разрешили Украине своим бить дальнобойным оружием по территории РФ, но ограничились только Курской областью.
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Вчера, 12:26
"Это полностью хорошее решение", - цитирует агентство слова Макрона.
Также, по мнению французского лидера, совместное заявление на саммите могло бы быть "более четким" в том, что касается украинского конфликта.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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В миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинДжо БайденБольшая двадцаткаНАТО
 
 
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