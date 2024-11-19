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В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 19.11.2024
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11:20 19.11.2024 (обновлено: 16:06 19.11.2024)
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В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы
В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 19.11.2024
В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы
Народный артист России Владимир Машков представил официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:20
2024-11-19T16:06
общество
музей победы
россия
владимир машков
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков представил официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе. На логотипе можно увидеть скульптуру "Родина-мать зовет!", Георгиевскую ленту, слово "Победа" и цифру "80"."Для всех для нас образ "Родины-матери", призывающий своих сыновей и дочерей на битву с врагом, знаком с детства", — отметил Машков.Он добавил, что этот образ символизирует стойкость духа нашего народа. По словам артиста, "Родина-мать" объединяет людей разной веры и национальностей и каждый может найти в этом символе что-то свое — свою гордость, память, благодарность и нашу Победу.
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Официальный логотип празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне
В Кремле представили официальный логотип празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
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общество, музей победы, россия, владимир машков
Общество, Музей Победы, Россия, Владимир Машков
В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы

В Москве представили логотип празднования 80-летия Победы

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков представил официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе. На логотипе можно увидеть скульптуру "Родина-мать зовет!", Георгиевскую ленту, слово "Победа" и цифру "80".
«
"Для всех для нас образ "Родины-матери", призывающий своих сыновей и дочерей на битву с врагом, знаком с детства", — отметил Машков.
Он добавил, что этот образ символизирует стойкость духа нашего народа. По словам артиста, "Родина-мать" объединяет людей разной веры и национальностей и каждый может найти в этом символе что-то свое — свою гордость, память, благодарность и нашу Победу.
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