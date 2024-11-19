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В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы

В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 19.11.2024

В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы

Народный артист России Владимир Машков представил официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:20

2024-11-19T11:20

2024-11-19T16:06

общество

музей победы

россия

владимир машков

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков представил официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе. На логотипе можно увидеть скульптуру "Родина-мать зовет!", Георгиевскую ленту, слово "Победа" и цифру "80"."Для всех для нас образ "Родины-матери", призывающий своих сыновей и дочерей на битву с врагом, знаком с детства", — отметил Машков.Он добавил, что этот образ символизирует стойкость духа нашего народа. По словам артиста, "Родина-мать" объединяет людей разной веры и национальностей и каждый может найти в этом символе что-то свое — свою гордость, память, благодарность и нашу Победу.

https://ria.ru/20240426/parad-1942589930.html

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Официальный логотип празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне В Кремле представили официальный логотип празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. 2024-11-19T11:20 true PT0M14S

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общество, музей победы, россия, владимир машков