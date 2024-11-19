https://ria.ru/20241119/livan-1984492182.html

Reuters узнало о готовности Ливана и "Хезболлы" прекратить огонь

Reuters узнало о готовности Ливана и "Хезболлы" прекратить огонь - РИА Новости, 19.11.2024

Reuters узнало о готовности Ливана и "Хезболлы" прекратить огонь

Ливан и ливанское движение "Хезболлах" согласились на предложение США о прекращении огня с Израилем, но с некоторыми комментариями по содержанию, передает... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T01:32

2024-11-19T01:32

2024-11-19T01:52

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Ливан и ливанское движение "Хезболлах" согласились на предложение США о прекращении огня с Израилем, но с некоторыми комментариями по содержанию, передает агентство Reuters со ссылкой на помощника спикера ливанского парламента Али Хасана Халиля. По словам чиновника, речь идет о наиболее серьезном усилии положить конец боевым действиям на текущий момент, пишет агентство. "Ливан и "Хезболлах" согласились на предложение США по прекращению огня с Израилем с некоторыми комментариями по содержанию... Али Хасан Халиль, помощник спикера парламента Набиха Берри, заявил, что Ливан передал свой письменный ответ послу США в Ливане в понедельник", — передает Reuters. Чиновник заявил, что все представленные комментарии "подтверждают точное соблюдение" резолюции 1701 Совбеза ООН со всеми ее положениями. Он также добавил, что успех инициативы теперь зависит от Израиля, который, по его словам, "может создать 100 проблем", если не хочет решения. По данным агентства, Халиль добавил, что Израиль пытается вести переговоры "под огнем", имея в виду эскалацию бомбардировок Бейрута и его пригородов, но это "не повлияет на позицию" Ливана. В прошлое воскресенье ливанский политический источник сообщил РИА Новости, что специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн намерен на днях посетить Бейрут в связи с тем, что у ливанских властей готов ответ на предложение США по прекращению огня с Израилем. Источник, в частности, отмечал, что американская сторона положительно оценивает ход переговоров и рассчитывает на, то что соглашение о прекращении огня сможет быть достигнуто до 15 декабря. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.

https://ria.ru/20241118/tsakhal-1984458892.html

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