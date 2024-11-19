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В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным

В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным - РИА Новости, 19.11.2024

В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным

Церемония прощания с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:20

2024-11-19T12:20

2024-11-19T16:49

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Церемония прощания с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье жена Левкина сообщила о том, что артист скончался. Ему было 57 лет. Концертный директор артиста Александр Зыкин уточнил РИА Новости, что родные Левкина ждут медицинское заключение о точной причине его смерти. Проститься с Левкиным пришли родные, друзья и коллеги, в том числе журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, пластический хирург Игорь Короткий, заслуженный артист России Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие. После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище. Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе "На-На" началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989 году, и продолжалась до 1998 года. После ухода из группы Левкин записал сольный альбом и создал группу "Кеды" вместе с Вячеславом Качиным. Кроме того, он участвовал в телевизионных проектах "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.

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Прощание с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным На прощании с экс-солистом "На-На" Левкиным приехали участники группы, передает корреспондент РИА Новости. На вопрос журналистов о том, сделает ли "На-На" что-то в память о Левкине, участники коллектива ответили: "Мы подумаем, все может быть". На видео также – кадры похоронной процессии. 2024-11-19T12:20 true PT0M47S

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