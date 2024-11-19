Рейтинг@Mail.ru
В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:20 19.11.2024 (обновлено: 16:49 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/levkin-1984570091.html
В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным
В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным - РИА Новости, 19.11.2024
В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным
Церемония прощания с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:20
2024-11-19T16:49
культура
юта
россия
москва
владимир левкин
кай метов
александр бердников
на-на
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984604718_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f344eca035b8542b098de4f6ee5e5107.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Церемония прощания с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье жена Левкина сообщила о том, что артист скончался. Ему было 57 лет. Концертный директор артиста Александр Зыкин уточнил РИА Новости, что родные Левкина ждут медицинское заключение о точной причине его смерти. Проститься с Левкиным пришли родные, друзья и коллеги, в том числе журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, пластический хирург Игорь Короткий, заслуженный артист России Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие. После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище. Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе "На-На" началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989 году, и продолжалась до 1998 года. После ухода из группы Левкин записал сольный альбом и создал группу "Кеды" вместе с Вячеславом Качиным. Кроме того, он участвовал в телевизионных проектах "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.
юта
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прощание с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным
На прощании с экс-солистом "На-На" Левкиным приехали участники группы, передает корреспондент РИА Новости. На вопрос журналистов о том, сделает ли "На-На" что-то в память о Левкине, участники коллектива ответили: "Мы подумаем, все может быть". На видео также – кадры похоронной процессии.
2024-11-19T12:20
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984604718_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_284d8c9468c85fab0de01ed7d14f0441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юта, россия, москва, владимир левкин, кай метов, александр бердников, на-на, нтв (телеканал), видео
Культура, Юта, Россия, Москва, Владимир Левкин, Кай Метов, Александр Бердников, На-На, НТВ (телеканал)
В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Церемония прощания с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-19T12:20
true
PT0M47S
В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным

В Москве началась церемония прощания с бывшим солистом "На-На" Левкиным

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Церемония прощания с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье жена Левкина сообщила о том, что артист скончался. Ему было 57 лет. Концертный директор артиста Александр Зыкин уточнил РИА Новости, что родные Левкина ждут медицинское заключение о точной причине его смерти.
Проститься с Левкиным пришли родные, друзья и коллеги, в том числе журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, пластический хирург Игорь Короткий, заслуженный артист России Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.
После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.
Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе "На-На" началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989 году, и продолжалась до 1998 года. После ухода из группы Левкин записал сольный альбом и создал группу "Кеды" вместе с Вячеславом Качиным. Кроме того, он участвовал в телевизионных проектах "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.
 
КультураЮтаРоссияМоскваВладимир ЛевкинКай МетовАлександр БердниковНа-НаНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала