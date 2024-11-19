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Прощание с Владимиром Левкиным и похороны пройдут на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 19.11.2024
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Культура
 
00:25 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/levkin-1984488210.html
Прощание с Владимиром Левкиным и похороны пройдут на Троекуровском кладбище
Прощание с Владимиром Левкиным и похороны пройдут на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 19.11.2024
Прощание с Владимиром Левкиным и похороны пройдут на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным пройдет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища во вторник с 11.00 до 13.00 мск. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:25
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культура
москва
владимир левкин
на-на
бари алибасов
троекуровское кладбище
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным пройдет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища во вторник с 11.00 до 13.00 мск. После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище. В воскресенье жена Левкина сообщила о том, что артист скончался в возрасте 57 лет. Концертный директор артиста Александр Зыкин уточнил РИА Новости, что родные Левкина ждут медицинское заключение о точной причине его смерти. Коллега Левкина, экс-солист группы "На-На" Валерий Юрин в беседе с РИА Новости назвал новость о его кончине шоком. Вспоминая об артисте, Юрин назвал Левкина талантливым парнем и настоящим другом. Заслуженная артистка РФ, певица Татьяна Буланова рассказала РИА Новости, что была хорошо знакома с Левкиным, они познакомились в Новокуйбышевске в 1991 году. Певица поделилась, что навсегда запомнит его приятным, приветливым и жизнерадостным человеком. Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе "На-На" началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989 году, и продолжалась до 1998 года. После ухода из группы Левкин записал сольный альбом и создал группу "Кеды" вместе с Вячеславом Качиным. Кроме того, он участвовал в телевизионных проектах "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.
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москва, владимир левкин, на-на, бари алибасов, троекуровское кладбище
Культура, Москва, Владимир Левкин, На-На, Бари Алибасов, Троекуровское кладбище
Прощание с Владимиром Левкиным и похороны пройдут на Троекуровском кладбище

Прощание с Лёвкиным пройдет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец и музыкант Владимир Лёвкин
Певец и музыкант Владимир Лёвкин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец и музыкант Владимир Лёвкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным пройдет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища во вторник с 11.00 до 13.00 мск.
После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.
В воскресенье жена Левкина сообщила о том, что артист скончался в возрасте 57 лет. Концертный директор артиста Александр Зыкин уточнил РИА Новости, что родные Левкина ждут медицинское заключение о точной причине его смерти.
Коллега Левкина, экс-солист группы "На-На" Валерий Юрин в беседе с РИА Новости назвал новость о его кончине шоком. Вспоминая об артисте, Юрин назвал Левкина талантливым парнем и настоящим другом.
Заслуженная артистка РФ, певица Татьяна Буланова рассказала РИА Новости, что была хорошо знакома с Левкиным, они познакомились в Новокуйбышевске в 1991 году. Певица поделилась, что навсегда запомнит его приятным, приветливым и жизнерадостным человеком.
Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе "На-На" началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989 году, и продолжалась до 1998 года. После ухода из группы Левкин записал сольный альбом и создал группу "Кеды" вместе с Вячеславом Качиным. Кроме того, он участвовал в телевизионных проектах "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.
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КультураМоскваВладимир ЛевкинНа-НаБари АлибасовТроекуровское кладбище
 
 
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