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Прощание с Владимиром Левкиным и похороны пройдут на Троекуровском кладбище

Прощание с Владимиром Левкиным и похороны пройдут на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 19.11.2024

Прощание с Владимиром Левкиным и похороны пройдут на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным пройдет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища во вторник с 11.00 до 13.00 мск. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T00:25

2024-11-19T00:25

2024-11-19T00:25

культура

москва

владимир левкин

на-на

бари алибасов

троекуровское кладбище

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с экс-солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным пройдет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища во вторник с 11.00 до 13.00 мск. После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище. В воскресенье жена Левкина сообщила о том, что артист скончался в возрасте 57 лет. Концертный директор артиста Александр Зыкин уточнил РИА Новости, что родные Левкина ждут медицинское заключение о точной причине его смерти. Коллега Левкина, экс-солист группы "На-На" Валерий Юрин в беседе с РИА Новости назвал новость о его кончине шоком. Вспоминая об артисте, Юрин назвал Левкина талантливым парнем и настоящим другом. Заслуженная артистка РФ, певица Татьяна Буланова рассказала РИА Новости, что была хорошо знакома с Левкиным, они познакомились в Новокуйбышевске в 1991 году. Певица поделилась, что навсегда запомнит его приятным, приветливым и жизнерадостным человеком. Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе "На-На" началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989 году, и продолжалась до 1998 года. После ухода из группы Левкин записал сольный альбом и создал группу "Кеды" вместе с Вячеславом Качиным. Кроме того, он участвовал в телевизионных проектах "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.

https://ria.ru/20241117/levkin-1984235304.html

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